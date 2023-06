A cerimónia vai ter lugar no dia 27 de junho, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, pelas 17horas.

21 Junho 2023, 19h40

Eduardo Catroga, economista e ex-ministro das Finanças, vai ser homenageado pela Ordem dos Economistas com o título de Economista Emérito.

O presidente do ISEG, professor doutor João Duque, o bastonário da ordem dos economistas, professor António Mendonça e o professor Aníbal Cavaco Silva vão marcar presença na cerimónia, que no fim conta com uma intervenção do Doutor Eduardo Catroga.

Esta cerimónia marca os 25.º anos da criação da Ordem dos Economistas.