O pedido de cancelamento realizado pela Efacec resulta do facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos Obrigacionistas. Em causa está um acordo que passa por um haircut inferior a 50%.

11 Setembro 2023, 14h44

O site da Efacec dá conta do cancelamento da convocatória da Assembleia Geral de Obrigacionistas que estava marcada para esta terça-feira.

O pedido de cancelamento realizado pela Efacec resulta do facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos Obrigacionistas “quanto a uma revisão da proposta de alteração dos termos e condições das Obrigações”, que deveria ser votada na Assembleia, em termos mais favoráveis para os Obrigacionistas, o que torna a ordem de trabalhos da Assembleia desactualizada, revela a Efacec.

“Uma nova Assembleia Geral de Obrigacionistas para votar uma proposta atualizada será convocada nesta data”, revela a Efacec.

O acordo consiste num haircut inferior a 50% para as obrigações emitidas em 2019.

Recorde-se que a emissão de dívida ascende a 58 milhões de euros e na convocatória do conselho de administração da Efacec era proposto aos acionistas um corte de 50%, além da suspensão dos juros entre o dia 23 do passado mês de julho e a data de maturidade da emissão, dia 23 de julho de 2024, quando vencem juros a pagar aos obrigacionistas.

“No decurso do processo de reprivatização, aprovado pelo Decreto-Lei n. 33-A/2020, de 01 de Julho de 2020, e das resoluções do Conselho de Ministros n.ºs 22-C/2023 de 03 de Março 2023 e 57/2023 de 13 de Junho de 2023, relativo à venda pela Parpública – Participações Públicas (SGPS), de 71,73% do Capital Social da Efacec Power Solutions (…) a Bondholders, na qualidade de representante comum dos obrigacionistas titulares de obrigações denominadas Efacec Fixed Rate Notes 2019-2024 (…), emitidas no dia 23 de julho de 2019, a pedido do Emitente, por este meio cancela a actual convocatória da Assembleia Geral de Obrigacionistas, que teria lugar na sede da Emitente no dia 12 de setembro de 2023, às 10h00, hora de Lisboa, em primeira reunião, ou no dia 29 de setembro de 2023, às 10h00, hora de Lisboa, em segunda reunião no mesmo local”, lê-se no site da Efacec.

Para o processo de venda acordado com os alemães da Mutares, é preciso que os credores obrigacionistas viabilizem um corte na dívida, à semelhança da banca.