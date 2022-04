Efacec diz que implementa soluções tenológicas que beneficiam 180 famílias

A Efacec diz que implementa soluções tecnológicas que beneficiam 180 famílias e uma escola no Bairro de Agra do Amial, no Porto.

“Tendo como vetor central o setor da energia, a Efacec participa ativamente no projeto Asprela + Sustentável que tem como objetivo criar, de forma disruptiva, a primeira comunidade energética renovável do Porto”, refere a empresa que acrescenta que através do projeto Asprela + Sustentável será criada a primeira Comunidade de Energia Renovável (CER) da cidade do Porto, entre as habitações das mais de 180 famílias do Bairro de Agra do Amial e a Escola Básica da Agra.

“Neste âmbito, serão instalados por parte do município do Porto sistemas de geração de energia renovável (fotovoltaica) nos telhados de alguns edifícios”, avança a Efacec.

O projeto será implementado até dezembro de 2023 na zona da Asprela, em Paranhos, e será um laboratório vivo destinado a mitigar as alterações climáticas com o objetivo de tender para a neutralidade carbónica na cidade do Porto.

“Foi aprovado com a classificação mais elevada dos projetos a concurso, no âmbito do programa ‘Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono’, promovido pelo EEA Grants”, diz o comunicado.

O projeto está alinhado com a ambição da Efacec em participar ativamente na transição energética e na descarbonização, reforçando o seu propósito – “Criar um futuro mais inteligente, para uma vida melhor” – contribuindo para os objetivos globais de sustentabilidade e boas páticas municipais, refere a empresa.

“A Efacec como parceiro do projeto Asprela + Sustentável, implementará a sua gama Flexergy de sistemas de armazenamento eletroquímico de energia elétrica, especificamente um deles, o Battery Block composto por baterias de segunda vida (provenientes de veículos elétricos) como forma de contribuir para uma economia cada vez mais circular. O conceito de CER será materializado através do denominado Efacec eHub, que para além dos ativos supramencionados inclui um software de gestão de energia dedicado e integrado, contemplando as habitações e a escola como consumidores, os ativos de geração e armazenamento de energia e técnicas de previsão de produção e consumo de energia baseadas em algoritmos de inteligência artificial”, lê-se no comunicado.

“As soluções propostas no âmbito do Asprela + Sustentável gerarão impactos relevantes no espaço urbano selecionado, mas também na cidade e na região”, refere ainda a Efacec.

As medidas a implementar visam “uma gestão eficiente da energia, o aumento da penetração de energia de fontes renováveis, a redução da produção de resíduos maximizando a sua reutilização e reciclagem, tendo como objetivo dar passos concretos para um modelo circular de gestão do sistema alimentar e de fornecimento de dados a decisores políticos através da disponibilização de plataformas dedicadas”.

A empresa detalha que a “Asprela + Sustentável vem complementar os compromissos já assumidos pela cidade do Porto no combate às alterações climáticas, mas também antecipar alguns projetos previstos no Roadmap para a Economia Circular”.

“A Efacec é parceira deste projeto, que conta com a colaboração da Coopérnico – Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável”, a coordenação técnica cabe à AdEPorto – Agência de Energia do Porto, em colaboração com o Município do Porto e restantes parceiros, nomeadamente Associação Porto Digital, empresas municipais Porto Ambiente e Águas e Energia do Porto, INEGI, INESC-TEC, VPS, EVIO, a Federação Académica do Porto e International Development Norway”, refere o comunicado.