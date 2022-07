EFG com lucros de 101 milhões de euros no semestre. CEO admite crescer por aquisições no exterior

No último ano do seu plano estratégico (2019-2022) o banco suíço que tem uma operação de private banking em Portugal, reportou um resultado líquido (atribuível aos acionistas) de 100,3 milhões de francos suíços (101,5 milhões de euros). O que compara com 106,5 milhões de francos suíços (107,3 milhões de euros) no período homólogo do ano anterior, ou seja uma queda de 5,8%. O EFG International ressalva que no primeiro semestre de 2021, o lucro líquido incluiu um impacto positivo significativo do acordo com a Transamerica.

O lucro líquido subjacente (que difere do cálculo de acordo com as regras de IFRS) aumentou 40% num ano para um recorde de 115,0 milhões de francos suíços, correspondendo a um ROTE (rentabilidade sobre o capital tangível) de 14,6%.

O lucro subjacente é o chamado resultado recorrente e é calculado internamente para mostrar o que o banco acredita ser uma leitura precisa da sua posição de lucro.

O banco suíço que tem como CEO Georgio Pradelli anunciou um crescimento sustentável das receitas (produto bancário), com resultados operacionais subjacentes (recorrentes) de 601,8 milhões de francos suíços (606,3 milhões de euros), 3% acima do ano anterior, “refletindo o aumento da receita líquida de juros [margem financeira] e a redução da receita líquida de comissões.

A receita de margem financeira soma 152 milhões de francos suíços (153,1 milhões de euros) em junho no consolidado do grupo, o que traduz um crescimento anual (face a junho de 2021) de 19,4%.

No que toca a comissões, o banco reporta uma queda anual de 5% de 374,1 milhões de francos suíços em junho de 2021 para 355,9 milhões de francos suíços (358,6 milhões de euros) em junho deste ano.

O EFG Internacional reporta o aumento da margem financeira com a receita subjacente de juros a aumentar para 73 pontos base. O banco revela uma evolução em direção à meta de 85 pontos base esperados para o segundo semestre deste ano, tendo atingido os 80 pontos base no 2º trimestre do ano, ajustado pela venda da A&G Banca Privada em Espanha.

No que se refere ao cost-to-income que mede a eficiência, o EFG diz que o seu rácio subjacente (recorrente) melhorou para 77,3% de 79,6% no primeiro semestre de 2022 (ainda assim é bastante alto). O banco diz que “tendo em conta todas as ações previamente anunciadas e já executadas para otimizar a presença geográfica, o rácio custo/receitas subjacente melhorou para 75,8%”, o que está dentro do intervalo alvo de 72%-75% do plano estratégico.

“Os novos ativos líquidos totalizaram 1,7 mil milhões de francos suíços [1,71 mil milhões de euros] correspondendo a uma taxa de crescimento anualizada de 2,0%, refletindo alguma redução de risco e desalavancagem por parte dos clientes. Excluindo esses efeitos, a taxa de crescimento anualizada foi de 3,9%”, lê-se no comunicado.

Em junho os ativos de clientes sob gestão totalizaram 155,8 mil milhões de francos suíços (157 mil milhões de euros) no final de junho de 2022, o que compara com os 172,0 mil milhões de francos suíços (173,3 mil milhões de euros) reportados no final de 2021, o que traduz uma queda de 9,4% justificada pela correção do mercado, parcialmente compensados ​​por entradas líquidas de novos ativos e impactos cambiais positivos.

O EFG International reportou fortes posições de capital e liquidez, com um rácio CET1 de 14,8%, um rácio de capital total de 18,5% e rácio de cobertura de liquidez de 172%.

O banco diz que a venda da A&G na Espanha fortalece o rácio CET1 do EFG em 70 pontos base para 15,5%.

Na conferência de imprensa, Giorgio Pradelli, CEO da EFG International, admitiu que o grupo tem capital mais do que suficiente para poder avançar para aquisições (M&A) mas com alguns critérios, disse. Um dos critérios é olhar para potenciais aquisições em mercados onde já estão presentes com vista a obter sinergias. Depois só admitem olhar para companhias que partilhem com o EFG a sua lógica e “filosofia”. O EFG International opera em cerca de 40 países em todo o mundo, incluindo Portugal.

Georgio Pradelli disse na conferência de imprensa que os resultados do semestre são consistentes com o plano estratégico. “Atingimos um forte resultado operacional no primeiro semestre do ano. Mantivemos a nossa dinâmica de crescimento positivo e gerámos uma maior alavancagem operacional, apesar da considerável incerteza económica e da actividade moderada dos clientes. A nossa rentabilidade subjacente melhorou ainda mais, com as receitas a começarem a beneficiar do aumento das taxas de juro. Mantivemo-nos próximos dos nossos clientes como um parceiro de confiança, ajudando-os a navegar num ambiente verdadeiramente desafiante”.

No que se refere a perspectivas futuras o CEO diz que “persiste um elevado nível de incerteza, pois além das preocupações com a guerra na Ucrânia, os mercados permanecem voláteis devido às taxas de inflação mais altas dos últimos 40 anos. No entanto, esperamos que o aumento das taxas de juros continue a sustentar o nosso produto bancário e esperamos que a margem financeira fique acima dos 80 pontos-base nos próximos meses”.

“Continuamos a concentrar-nos em produtos e serviços de maior valor para apoiar os nossos clientes, e pretendemos aumentar ainda mais a nossa alavancagem operacional. Este ambiente apresenta-nos uma oportunidade de demonstrar o valor dos nossos serviços de aconselhamento. Nestes tempos desafiantes, equipas fortes, um balanço sólido e um modelo de negócio distinto farão a diferença. Estamos confiantes de que o nosso modelo de negócio irá proporcionar um crescimento consistente, rentável e sustentável ao longo de todo o ciclo económico”, conclui Georgio Pradelli.

O Conselho de Administração do EFG International e do EFG Bank anunciou hoje a nomeação de Alexander Classen como seu novo presidente não executivo.