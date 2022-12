EFG defende que 2023 será um ano melhor para os mercados emergentes

Com a recuperação da China no horizonte, os especialistas em investimento e economistas do banco suíço EFG veem um ano significativamente melhor para os mercados emergentes de ações e obrigações em 2023.

“Olhando para os mercados de renda fixa (obrigações), o EFG acredita que as obrigações investment grade (grau de investimento) parecem oferecer um perfil mais atrativo de retorno/risco em comparação com as obrigações do Estado ou com os títulos de dívida de alto rendimento (high-yield debt), proporcionando uma potencial garantia para as carteiras para o próximo ano”, quem o diz é o banco suíço especialista em gestão de fortunas e que em Portugal tem um sucursal de private banking liderada por Bernardo Meyrelles.

“Vemos boas oportunidades no setor global das small cap”, defendem ainda os especialistas.

O banco suíço antevê que as taxas de inflação finalmente cairão nas principais economias avançadas em 2023. O banco aponta mesmo para uma inflação de 3% nos Estados Unidos no fim do ano.

O EFG também considera que as tensões geopolíticas devem diminuir em 2023, ajudando as economias e os mercados de ativos.

Num análise assinada por Mozamil Afzal, Global Chief Investment Officer do EFG, é referido que a inflação continuará a ser o tema dominante para os mercados em 2023. “Embora os efeitos de base nas principais economias avançadas ajudem a reduzir as taxas de inflação, os peritos em investimento e economistas do EFG acreditam que isto só se tornará mais evidente no segundo semestre do ano”, dizem.

Em 2022, o aumento dos preços do petróleo e do gás natural, o aumento dos custos de transporte e os estrangulamentos na cadeia de abastecimento conduziram ao aumento da inflação. Por isso, em 2023, o crescimento económico global deverá ser moderado e, segundo os peritos da EFG, “uma recessão será inevitável no Reino Unido e na zona euro, com a Alemanha a ser duramente atingida pela fraqueza da economia da China e pela guerra Rússia-Ucrânia”.

No entanto, o EFG prevê que se os EUA entrarem em recessão, a recessão será moderada.

“Em contraste, espera-se que as economias emergentes recuperem, com a China a regressar como motor do crescimento global, graças à flexibilização das restrições económicas por causa da pandemia Covid-19 e à estabilização do mercado imobiliário”, defende o EFG.

Segundo a mesma análise, a política monetária “refletirá os ciclos assíncronos nas economias desenvolvidas e emergentes”, apontando para uma posição mais favorável na primeira e menos estimulante na segunda.

Com a recuperação da China no horizonte, o EFG espera um ano significativamente melhor para os mercados emergentes de ações e obrigações em 2023 e “esta tendência ascendente nos mercados emergentes será reforçada por um dólar mais fraco”, já que o EFG acredita que a moeda ficará mais fraca em 2023 após um período de valorização significativa nos últimos 10 anos. “Entre os mercados desenvolvidos, o Japão é um excelente exemplo de uma economia onde os lucros das empresas podem aumentar fortemente apesar do fraco crescimento económico, apoiando assim o mercado de ações locais”, defende o EFG.

Sobre os mercados de renda fixa, “o EFG acredita que as obrigações de grau de investimento (investment grade) parecem oferecer um perfil atrativo de retorno/risco em comparação com as obrigações do Estado ou dívida de alto rendimento, proporcionando potencialmente um lastro para carteiras para o próximo ano”.

“Nos EUA e no Reino Unido em particular, as obrigações de grau de investimento parecem oferecer um melhor perfil de retorno/risco do que as obrigações do Estado ou a dívida high-yield.

Moz Afzal, Global Chief Investment Officer do EFG, explica que “depois de anos em que os mercados emergentes de ações tiveram um desempenho inferior em comparação com os mercados desenvolvidos, vemos potencial para um ano muito melhor à frente para os mercados de ações e títulos em 2023. De um modo geral, as avaliações de obrigações e de ações agora são muito mais atraentes do que no início de 2022, portanto, os retornos prospectivos podem ser mais atraentes”.

“Ao longo de um horizonte de três anos, espera-se que as principais classes de activos gerem rendimentos razoáveis”, defende o CIO Global da EFG Asset Management e CEO da EFG Asset Management (Reino Unido).

Ainda que contra a corrente, Afzal defende que na atual conjuntura económica, “acreditamos que as ações de consumo discricionário irão subir em 2023. À medida que a inflação diminui, juntamente com salários resilientes e excesso de poupança dos últimos 3 anos, o consumidor, acreditamos, permanecerá relativamente resiliente não apenas nos EUA, mas a nível global”.

Já Stefan Gerlach, economista-chefe da EFG defende que “com um crescimento mais baixo e uma inflação mais baixa, os bancos centrais poderão em breve deixar de aumentar as taxas de juro”. “No entanto, os bancos centrais encontram-se numa posição difícil, pois por um lado, os aumentos maciços das taxas de juro que já implementaram ainda não tiveram um impacto total nas suas economias. Isto é susceptível de mudar à medida que o efeito máximo da política monetária sobre a economia se materializa com um atraso de talvez quatro trimestres. Por outro lado, a inflação é ainda demasiado elevada”, diz.

“O resultado provável deste ato de equilíbrio é que os bancos centrais continuarão a aumentar as taxas, mas a um ritmo cada vez mais lento, até ao final de 2022 ou possivelmente ao final do primeiro trimestre de 2023. É também provável que comecem a reduzir o tamanho dos seus balanços”, acrescenta Stefan Gerlach.