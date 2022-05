Egon Zehnder aposta no crescimento em Portugal

A principal empresa de consultoria em liderança e gestão de talento a nível mundial reforçou o seu investimento no mercado português, com a contratação de um novo consultor para o escritório de Lisboa.

A contratação de Jorge Valadas como consultor “evidencia a aposta da Egon Zehnder no mercado português. A sua vasta experiência internacional, na Europa, América Latina e Asia-Pacífico, conjugada com a experiência de direção na Oracle e consultoria estratégica na McKinsey & Company, vai contribuir decisivamente para a expansão do leque de serviços disponíveis para novos e atuais clientes da Egon Zehnder”, garante a consultora.

“Numa altura em que é essencial repensar estratégias e estilos de liderança, o fortalecimento da equipa da Egon Zehnder no nosso país permite responder às diferentes necessidades de talento na liderança das empresas em Portugal”, diz a consultora.

“Há mais de 30 anos em Lisboa, a Egon Zehnder está profundamente ligada ao tecido nacional em todos os setores de atividade, e tem-se assumido como o parceiro de confiança das organizações que procuram soluções de liderança de topo, incluindo busca e sucessão de CEOs, consultoria a Conselhos de Administração, avaliação e desenvolvimento de executivos e respetivas equipas, bem como transformação organizacional e cultural”, refere a Egon Zehnder em comunicado.

“Estou entusiasmado por unir forças com o meu colega Paulo Simões para aumentar a nossa capacidade de apoiar novos clientes com a excelência e diferenciação que caracteriza o serviço prestado pela Egon Zehnder. O meu maior propósito é contribuir para o impacto sustentável, garantindo que as empresas encontram o talento certo em cada momento, e para que o executivo se sinta motivado e realizado no seu trabalho”, afirma Jorge Valadas em comunicado.