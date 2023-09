A sociedade criada no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia tem novos investidores, entre os quais o Santander Corporate Investment Banking, o Société Générale ou a Renault.

5 Setembro 2023, 08h03

A EIT Innoenergy, uma sociedade de investimento em inovação em energia na Europa, anunciou esta terça-feira a privatização através de uma ronda de aumento de capital superior a 140 milhões de euros. O capital será utilizado para o deal flow, ampliar o investimento nas 200 empresas em carteira e expandir para os Estados Unidos da América.

O financiamento contou com a participação de novos acionistas, entre os quais Société Générale, Santander Corporate Investment Banking (CBI), o fundo de energia da francesa CMA CGM, grupo Renault, Stena Recycling e NIIT. Porém, investidores antigos, como a Siemens Financial Services, a Schneider Electric, a Capgemini, o grupo Volkswagen, o banco ING, a Koolen Industries, o grupo IDEC e a Engie também entraram.

A atenção do mundo nunca esteve tão focada na sustentabilidade como hoje. Da segurança energética à COP28, instalou-se a pressão para acelerar tecnologias limpas que possam proporcionar um futuro mais verde para todos. Uma componente importante da sustentabilidade é garantir que startups com inovações verdes transformadoras obtenham o apoio necessário para transformar conceitos em realidade.

A EIT Innoenergy é vista como um dos principais investidores europeus em energia verde, apoia mais de 500 startups da área desde 2010 e apoiou criações disruptivas, como Skeleton, CorPower e Hardt Hyperloop, o próximo modo de transporte limpo e de alta velocidade. No total, este mecanismo criado no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, da Comissão Europeia, conta co mais de 1.200 parceiros.

Para Lucas Arangüena, responsável de Tecnologia Sustentável do Santander CIB e diretor de Finanças Sustentáveis do grupo, este investimento “abre uma nova etapa” na parceria assinada com este mecanismo em abril de 2022. “Permite-nos acelerar e reduzir o risco de desenvolvimento de centenas de empresas do portefólio da EIT Innoenergy”, garante o gestor, acrescentando que a transição energética, que impacta os 164 milhões de clientes, exige inovação e tecnologia em escala.

“A solidificação da nossa parceria com a EIT Innoenergy e o seu vasto ecossistema de empresas em carteira sublinha o nosso compromisso com a sustentabilidade. Reunindo as pessoas certas, recursos e tecnologia inovadora, a EIT Innonergy está a impulsionar a agenda verde da Europa”, afirmou Steffen Grosse, CEO da Equity Finance na Siemens Financial Services.

É por esse motivo que o CEO da EIT Innoenergy Ibéria considera que os objetivos da ronda foram atingidos. “Novos parceiros estratégicos juntaram-se à base de acionistas de referência da Innoenergy e vários acionistas reinvestiram. No conjunto, assegurámos novos recursos financeiros suficientes para duplicar o nosso impacto atual. A aceleração da transição energética na Europa e no mundo e vontade crescente do mundo ocidental em reindustrializar, constituem oportunidades únicas”, diz Mikel Lasa.