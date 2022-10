Eleições do Brasil: Lula recupera e segue na frente com 70% dos votos contados

Lula da Silva ( Partido dos Trabalhadores – PT) tira o primeiro lugar a Jair Bolsonaro (Partido Liberal) na contagem dos votos das eleições para a Presidência do Brasil com uma vantagem de 45,99% contra 45,29%, numa altura em que 73,33% das urnas estão apuradas, segundo os dados divulgados esta noite pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em terceiro lugar encontra-se a candidata Simone Tebet (MDB – Movimento Democrático Brasileiro), com 4,42%, e em quarto está Ciro Gomes (PDT – Partido Democrático Trabalhista), com 3,08%.

Às eleições presidenciais do maior país lusófono concorrem ainda Luiz Felipe d’Avila, Soraya Tronicke, José Maria Eymael, Kelmon Souza, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia, que têm pouco mais de 1% dos votos válidos, de acordo com a informação transmitida pelo TSE às 00h13.

No Brasil, as urnas fecharam às 17h00 (21h00 em Lisboa). Em Lisboa, as urnas para estas eleições fecharam às 20h00, sendo que o encerramento foi prolongado três horas devido à forte afluência.