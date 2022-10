Eleições do Brasil: Primeiros números oficiais dão vitória Bolsonaro sem maioria absoluta

O candidato Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto nas eleições presidenciais, com 48,37% dos votos, seguido de 41,37% de votos de Lula da Silva, quando estão contados 1,08% dos votos válidos.

Depois, bem mais atrás, está Simone Tebet, com 5,22%, e Ciro Gomes, com 3,64%, que também concorrem às eleições presidenciais no maior país lusófono.

Os primeiros números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começaram a ser divulgados assim que as urnas fecharam, e revelam ainda apenas 1% dos votos já contabilizados, pelo que são apenas uma primeira indicação.

As urnas de voto fecharam hoje às 17:00 (21:00 em Lisboa) no Brasil, numas eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o ex-chefe de Estado Lula da Silva.

Em Lisboa, as urnas fecharam pelas 20:00, após o encerramento ser prolongado devido à forte afluência.

No Brasil, a votação pode continuar em mesas de voto onde ainda haja pessoas na fila para votar depois da hora de encerramento.