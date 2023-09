As eleições regionais da Madeira estão marcadas para 24 de setembro.

15 Setembro 2023, 06h45

O período eleitoral para as eleições regionais da Madeira, marcadas para 24 de setembro, já trouxe as suas polémicas. As mais proeminentes envolveram o JPP, o Chega, e o PAN.

No caso do JPP levou à demissão do presidente do partido, Filipe Sousa, ele que é também presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz (a única governada pelo JPP na Região Autónoma da Madeira), naquele que é o seu último mandato, tendo em conta que atinge o limite máximo.

O Económico Madeira entrou em contacto com Filipe Sousa para tentar perceber os motivos que provocaram esta demissão mas Filipe Sousa disse que não ia fazer comentário sobre este assunto.

Já o Chega enfrentou a possibilidade de não poder concorrer às eleições regionais depois da Alternativa Democrática Nacional (ADN) e de Gregório Teixeira, um dos fundadores do Chega Madeira, terem contestado a candidatura da força partidária, tendo em conta a decisão do Tribunal Constitucional que considerou inválida a convocatória para a convenção nacional da força partidária.

Contudo o Tribunal Constitucional acabou por validar a candidatura do Chega, rejeitando desta maneira os argumentos invocados pelo ADN e por Gregório Teixeira.

Após esta luz verde do Tribunal Constitucional, Gregório Teixeira disse ao Económico Madeira que ia colocar uma medida cautelar, contra o Chega, no Tribunal Constitucional.

Já o ADN, em reação à decisão do Tribunal Constitucional, considerou que o Chega pertence ao sistema que diz combater.

O PAN esteve também envolvido em polémica. Num dia o porta-voz do PAN Madeira, Joaquim Sousa, era o cabeça-de-lista para depois ser substituído por Mónica Freitas. E a partir daqui começa uma novela que fez chocar a liderança regional com a nacional, de Inês de Sousa Real, recheada de contradições, conforme é revelado aqui na edição do Económico Madeira.