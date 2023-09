O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP às regionais da Madeira, Miguel Albuquerque, fez hoje um apelo contra a abstenção, alertando que “ninguém pode pensar que as eleições estão ganhas”.

13 Setembro 2023, 21h20

“Apelo a todos vós do fundo do meu coração que vão votar, não podem ficar em casa, é fundamental apoiarem-nos”, pediu o também líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional, num comício em Santana, na zona norte da ilha.

Dramatizando “o momento muito importante” que são as eleições de dia 24, Miguel Albuquerque lembrou que todos têm a capacidade de decidir o futuro da Madeira e que “ninguém pode pensar que há eleições ganhas ou que as eleições são decididas antes do voto nas urnas”.

“É decisivo, é importante, é fundamental ninguém se abster, é importante ir votar, é fundamental ir votar, só o voto é a arma que está ao nosso alcance para manter o rumo do progresso, do desenvolvimento integral da nossa terra”, disse.

Numa intervenção em que repetiu grande parte da mensagem que deixou nos últimos dois dias nos concelhos do Porto Moniz e de São Vicente, nomeadamente o destaque para o crescimento económico que a região tem apresentado nos últimos anos, o cabeça de lista da coligação Somos Madeira salientou ser fundamental que sejam os madeirenses a definiu o seu futuro.

“Não são os tipos de Lisboa que decidem, somos nós democraticamente através do voto”, enfatizou, apressando o final do discurso pelo intensificar da chuva que começou a cair já depois de começar a falar.

“Comício molhado é comício abençoado”, gracejou, perante os apoiantes que tentavam proteger-se da chuva com chapéus de chuva, capuzes ou mesmo recorrendo às bandeiras laranjas e azuis.

Ao quarto dia de campanha eleitoral, até agora as únicas iniciativas da coligação Somos Madeira foram os comícios realizados hoje em Santana, na terça-feira em São Vicente e na segunda-feira no Porto Moniz, nos três concelhos do norte da ilha.

Tal como nos outras iniciativas, o número dois na lista da coligação, o presidente do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, voltou hoje a apelar aos madeirenses para que tenham “cuidado” com partidos que classificou de divisionistas, imaturos, sem capacidade e sem memória e alguns extremistas.

Uma das razões do sucesso do atual Governo Regional, notou, é a sua unidade.

Nas anteriores eleições regionais, em 2019, o PSD falhou pela primeira vez a maioria absoluta num sufrágio na região, optando por celebrar um compromisso de coligação com o CDS-PP para garantir a sua continuidade na governação.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.