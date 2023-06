A eletricidade deve baixar 2,2% para os consumidores domésticos, 20,4% para a Baixa Tensão Especial, e 18,8% para a hotelaria e indústria.

20 Junho 2023, 12h36

A eletricidade vai ficar mais barata na Região Autónoma da Madeira a partir de julho, disse o presidente do conselho de administração da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada. A descida será de 2,2% para os consumidores domésticos, 20,4% para a Baixa Tensão Especial, e de 18,8% para a hotelaria e indústria.

“Isto significa que quer as empresas, quer os agregados familiares vão ver reduzidos os seus custos mensais até ao final do ano”, acrescentou Francisco Taboada.

O presidente da EEM acrescentou que se prevê que a redução do preço da energia “possa acompanhar” aquilo que tem sido a estabilização do mercado energético a nível europeu e ibérico, cujos valores “tendem a aproximar-se dos valores pré-guerra da Ucrânia, nomeadamente as tarifas domésticas do mercado regulado”.

Francisco Taboada salientou que existe “uma redução nos preços dos combustíveis, nomeadamente do gás, embora o mercado ainda esteja bastante volátil, mas aproximando-se também dos valores pré-guerra”.

O mesmo responsável acrescentou que a EEM retomou a produção a gás para valores próximos da pré-guerra.

“Estima-se que, até ao final do ano, quer o preço dos combustíveis quer das tarifas entre em estabilização”, disse Francisco Taboada.

A empresa salienta que esta revisão tarifária excecional “permite adequar” as tarifas de Acesso às Redes às atuais condições de mercado e “contribui para o equilíbrio financeiro” das atividades reguladas.

“O Programa de Apoio do Governo Regional às empresas (consumo de energia em Baixa Tensão Especial e Média Tensão) continuará a ser ajustado em função dos preços e os apoios serão adequados à conjuntura”, salientou a empresa.

“Porém, esta revisão não significa o regresso à normalização tarifária verificada no passado, já que persistem vários fatores de incerteza, como a guerra na Ucrânia, que tem tido fortes impactos na área da energia, de forma transversal na economia global, bem como a própria evolução da economia da União Europeia”, disse o presidente da EEM.