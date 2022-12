Preço regulado. Eletricidade vai subir 3,3% em 2023. Gás natural também aumenta

As tarifas reguladas de eletricidade vão subir 3,3% no próximo ano face ao preço médio registado em 2022. Já relativamente ao preço registado atualmente, a subida é de 1,6%.

A decisão do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foi hoje anunciada depois de ter sido submetida ao parecer não-vinculativo do conselho tarifário (que agrega empresas e associações).

A subida de 1,6 % diz respeito ao aumento entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 e já “integra as atualizações em alta da tarifa de energia em abril e outubro de 2022, bem como a fixação excecional de tarifas em julho de 2022”. Se for tido em conta o preço anual, a subida é de 3,3%.

“Este acréscimo tarifário, superior ao anunciado em outubro, deve-se a um menor sobreganho com a produção em regime especial (PRE), a devolver aos consumidores, do que o inicialmente previsto. Sendo o diferencial de custos da produção em regime especial dependente da diferença entre os preços garantidos à produção em regime especial e os preços de energia observados no mercado grossista, a descida observada nos preços de energia nos mercados grossistas, em outubro e novembro, faz com que os valores de sobreganho da PRE a devolver aos consumidores sejam significativamente inferiores aos valores previstos na proposta tarifária de 15 de outubro”, pode-se ler no comunicado da ERSE.

Qual o impacto? Um casal (potência de 3,45 kVA e um consumo de 1.900 kWh/ano) passam a pagar mais 0,54 cêntimos para um total de 37,64 euros mensais. Já um casal com dois filhos (6,9 kVA, consumo 5.000 kWh/ano) passam a pagar mais 1,41 euros para uma fatura total mensal de 95,26 euros.

Já as tarifas de acesso às redes vão sofrer reduções em 2023 face ao preço atual: muito alta tensão (-207%), alta tensão (-186%), média tensão (-138%), baixa tensão especial (-228%), baixa tensão normal (-488%).

“A redução da tarifa de Acesso às Redes é o resultado de um decréscimo acentuado na tarifa de Uso Global do Sistema, justificado pela diminuição dos Custos de Interesse Económico Geral (CIEG), que se traduzem em 2023 num benefício para o Sistema Elétrico Nacional superior ao benefício de 2022”, segundo a entidade liderada por Pedro Verdelho.

“Face a estas circunstâncias, de caráter extraordinário, importa reforçar que o nível tarifário de 2023, em particular nas tarifas de Acesso às Redes, é reflexo de condições muito próprias e conjunturais que poderão não se repetir nos próximos anos, com impactes potencialmente diferenciados por nível de tensão”, acrescenta.

Já a dívida tarifária vai cair em 830 milhões de euros em 2023 para 879 milhões no final do próximo ano.

O gás natural no mercado regulado também vai subir: dois euros por megawatt hora (MWh), também anunciou hoje a ERSE.

“Esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia. A tarifa de Energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso grossista, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado. Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, a atualização representa um aumento de aproximadamente 3% na fatura média mensal de gás natural”, segundo o regulador.

Nas contas da ERSE, um casal (1.º escalão de consumo, consumo 1610 kWh/ano) vai sofrer um aumento de 33 cêntimos para um total de 13,54 euros na fatura mensal. Já um casal com dois filhos (2.º escalão de consumo, consumo 3407 kWh/ano), sofre uma subida de 70 cêntimos para 25,68 euros.