Elon Musk compra Twitter e deixa Wall Street animado

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta segunda-feira, 25 de abril, em terreno positivo motiva pela compra do Twitter por parte de Elon Musk, no valor de 41 mil milhões de euros.

No fecho da sessão, o S&P 500 subiu 0,64%, para 4,299.10 pontos, o tecnológico Nasdaq valorizou 1,29%, para 13,004.85 pontos, e o industrial Dow Jones cresceu 0,70%, para Dow Jones pontos.

Depois de uma abertura em baixa devido aos receios dos investidores sobre os novos surtos de Covid-19 na China, mas também com os aumentos consecutivos das taxas de juros nos Estados Unidos, a bolsa norte-americana recuperou graças à aquisição da rede social.

No encerramento da sessão as ações do Twitter registaram uma valorização de 5,64%.

No mercado petrolífero as ações da Chevron e ExxonMobil caíram mais de 2% cada, enquanto as empresas de serviços petrolíferos Schlumberger e Halliburton desceram mais de 6% cada uma.

Os investidores mostram-se também cautelosos numa semana onde empresas como a Microsoft, Amazon e Apple vão apresentar os resultados do primeiro trimestre do ano, relembrando as perdas de 17,9% apresentadas pela Netflix na semana passada.