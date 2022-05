Elon Musk diz que cancelaria proibição do Twitter a Donald Trump

O empresário norte-americano Elon Musk, que se chegou à frente para comprar o Twitter, disse esta terça-feira que vai acabar com a proibição de Donald Trump aceder à rede social se o negócio de 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) avançar.

“Acho que foi uma decisão moralmente má e tola ao nível extremo”, afirmou o CEO da Tesla na conferência do “Financial Times” (FT) dedicada ao tema “Future of the Car” (“Futuro do Carro”), na qual participou através de videochamada.

“Proibir Trump no Twitter não acabou com a voz de Trump”, começou por explicar Elon Musk. “Vai amplificá-la [a opinião de Trump] entre a direita, por isso é que é moralmente errado e totalmente estúpido”, argumentou o empreendedor.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem a conta oficial de Twitter bloqueada permanentemente desde que uma multidão invadiu o Capitólio a 6 de janeiro do ano passado. O antigo presidente norte-americano, do partido Republicano, tinha 88 milhões de seguidores na rede social onde foi silenciado dias antes do final do mandato.

A suspensão vitalícia deveu-se ao “risco de mais incitação à violência”, segundo o Twitter. No entanto, a tecnológica de São Francisco assinou recentemente um acordo para ser vendida a Elon Musk – que se caracteriza como “absolutista da liberdade de expressão” – e as regras podem estar prestes a mudar.

“Eu reverteria a proibição permanente [a Donald Trump]”, assegurou Elon Musk, na conferência sobre o sector automóvel, organizada pelo jornal britânico FT. “Obviamente, eu ainda não sou dono do Twitter, portanto não é algo que definitivamente vá acontecer”, salvaguardou o ainda fundador da SpaceX.

Após ter sido banido do Twitter, do Facebook e do YouTube devido ao ataque ao Capitólio, feito por apoiantes seus, Donald Trump lançou uma rede social designada “Truth Social”, que é detida pela sociedade Trump Media & Technology Group (TMTG). “O que torna a Truth Social diferente? Somos uma rede social livre de discriminação política. Juntem-se e partilhem, comuniquem e divirtam-se. Sigam a verdade”, pode ler-se na introdução da app, nas lojas online onde se faz o download.