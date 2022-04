Elon Musk diz que o conselho de administração do Twitter não vai ser pago se adquirir a empresa

O dono da Tesla do SpaceX admite que se avançar com a compra do Twitter não irá pagar salários a nenhum membro do concelho de administração da app.

Musk referiu numa publicação no Twitter que “o salário do conselho de administração vai ser de 0 dólares, se a minha oferta pela empresa for bem sucedida”, argumentando que assim “são poupados mais ou menos três milhões de dólares”.

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there — Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2022

Ainda não é claro quem seria apontado para os cargos do conselho de administração se Musk conseguir que a sua oferta seja aceite. De acordo com os últimos dados entregues à reguladora dos mercados financeiros dos Estados Unidos, o Twitter gasta cerca de 2,9 milhões de dólares por ano em dinheiro e ações pagas aos membros do conselho de administração.

Recorde-se que na semana passada, depois de ter comprado mais de 9% da Tesla, Elon Musk fez uma OPA para comprar a totalidade da empresa por 43 mil milhões de dólares, quase 40 mil milhões de euros.