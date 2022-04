Elon Musk diz que robô Optimus vai valer mais que a Tesla

Elon Musk acredita que o robô da empresa, Optimus, vai “valer mais do que o negócio automóvel”. A afirmação foi proferida durante a chamada trimestral com investidores da empresa, onde o dono da Tesla garantiu que continua a trabalhar no robô, avança a “Tech Crunch”.

Além de garantir que o robô vai ultrapassar a avaliação da marca de automóveis, o dono da Space X vai mais longe e diz que vai valer ainda mais do que o sistema de condução autónoma da Tesla (Full Self-Driving Computer ou FSD, em inglês. Este sistema que baseia-se em câmaras e tecnologia de visão computacional para executar algumas tarefas de condução autónoma. Uma subscrição do FSD custa aos proprietários daqueles automóveis cerca de 12 mil dólares (11,1 mil euros), ou até 199 dólares (185 euros) por mês.

O Optimus foi introduzido pela primeira vez em agosto de 2021 durante o dia inaugural da IA da Tesla. O robô de 1,80m vai contar com o trabalho da Tesla nas redes neuronais e o supercomputador avançado do Dojo, e Musk prevê que possa vir a executar tarefas que de outra forma podem ser descritas como trabalhos humanos, coisas como ir às compras ou outras tarefas do dia-a-dia.

“Fiquei surpreendido por as pessoas não se aperceberem da magnitude do programa de robôs Optimus”, cita o site tecnológico as declarações de Musk, na chamada quarta-feira. “A importância da Optimus tornar-se-á evidente nos próximos anos. Aqueles que são perspicazes vão perceber que a Optimus vai acabar por valer mais do que o negócio automóvel, e mais do que o FSD”.