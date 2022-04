Elon Musk já tem 46,5 mil milhões assegurados para comprar Twitter

Elon Musk já angariou os fundos para avançar com a compra da rede social Twitter.

De acordo com o documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado dos EUA, a que a “CNBC” teve acesso, o dono da Tesla e da Space X assegurou um financiamento de 25,5 mil milhões de dólares junto de um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley, informando ainda que vai ainda usar cerca de 21 mil milhões de dólares do capital próprio. Ao todo, diz o documento, o multimilionário assegurou 46,5 mil milhões de dólares para ajudar a financiar o potencial negócio.

Musk ainda não determinou se vai fazer uma proposta ao Twitter ou se vai tomar outras medidas para prosseguir com a sua oferta, refere o documento.

Recorde-se que na semana passada Musk ofereceu-se para comprar o Twitter por 54,20 dólares por ação, ou cerca de 43 mil milhões de dólares. Na sexta-feira, a administração do Twitter tomou medidas que visam evitar a aquisição hostil de Musk.

Esta oferta do CEO da Tesla e da SpaceX, acontece depois de o homem mais rico do mundo ter comprado mais de 9% da empresa. Depois desta entrada do investidor na empresa, a administração do Twitter ofereceu um lugar no conselho de administração da empresa que o limitaria a não ter mais de 14,9% da empresa. Musk recusou para que pudesse comprar uma maior participação na empresa.