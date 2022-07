Elon Musk nega caso com mulher do co-fundador da Google

Elon Musk nega ter-se envolvido com a mulher de Sergey Brin, co-fundador da Google. O alegado caso, entre o homem mais rico do mundo e Nicole Shanahan, teria acontecido no outono do ano passado o que fez terminar a amizade entre Musk e Brin, que durava há muitos anos, assim como o casamento do multimilionário russo, de acordo com pessoas próximas do caso, citadas pelo diário norte-americano “The Wall Street Journal”.

Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 240 mil milhões de dólares (234 mil milhões de euros), de acordo com o index de bilionários da “Bloomberg”, já veio desmentir o seu envolvimento com Nicole Shanahan, através de uma publicação na sua conta da rede social Twitter, além de assumir que mantém a amizade com o seu marido.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

Durante a crise financeira de 2008, o CEO da Tesla precisou de ajuda para manter a empresa a funcionar. Para isso, recebeu 500 mil dólares (atualmente 488 mil euros) de Sergey Brin, seu amigo de longa data. Mais tarde ofereceu-lhe um dos primeiros veículos elétricos desportivos da Tesla. No entanto, a amizade entre os dois terá terminado em outono do ano passado, depois de Musk e a mulher de Brin terem tido um caso.

O casal divorciou-se pouco tempo depois, no mês de janeiro, devido a “diferenças irreconciliáveis”, de acordo com os registos do Supremo Tribunal de Santa Clara, nos EUA.

De acordo com pessoas próximas do processo, citadas pelo mesmo diário, a tensão entre os dois empresários está em crescendo. Brin terá retirado os investimentos que tinha nas marcas de Musk.

O co-fundador da Google é o oitavo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 95 mil milhões de dólares (93 mil milhões de euros) pelo mesmo index de bilionários da “Bloomberg”.