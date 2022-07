Elon Musk quer adiamento da batalha legal contra o Twitter

Elon Musk quer que a batalha legal contra o Twitter arranque só no próximo ano, avança este sábado o Tech Crunch. Assim, enquanto a rede social tem em vista um julgamento rápido, no processo que moveu para obrigar o milionário a finalizar a compra desta plataforma, o também líder da Tesla quer o inverso e os seus advogados estão já a dar passos para desacelerar os desenvolvimentos do caso.

Depois de Elon Musk ter sinalizado que, afinal, já não quer comprar o Twitter, essa rede social decidiu processá-lo para o obrigar a finalizar o negócio avaliado em 44 mil milhões de dólares.

“Depois de montar um espetáculo público, e ter proposto e assinado um acordo para uma compra amigável, Musk aparentemente acredita que – ao contrário de todas as outras pessoas sujeitas às leis comerciais do Delaware – que é livre para mudar o seu pensamento, tratar mal a empresa, interferir com as suas operações, destruir valor dos acionistas e ir-se embora”, lê-se no processo, que deu entrada em tribunal.

Os advogados do Twitter acusam mesmo o milionário de uma “longa lista” de ações que violam o acordo de compra da rede social, que terão prejudicado a empresa, pedindo, neste quadro, que o julgamento seja feito com celeridade. Aliás, no processo, o Twitter garante que só precisaria de quatro dias para provar ao tribunal que Elon Musk tem de cumprir o acordo de compra e apela a que o julgamento arranque já em setembro deste ano.

Contudo, os advogados de Elon Musk estão a trabalhar para que isso não aconteça, argumentando que o caso exige uma análise profunda a uma série de dados. Assim, propõem que a batalha legal arranque só em fevereiro do próximo ano.

A data final deverá ser revelada na próxima semana, quando o juiz decidir se o caso deve ou não ser acelerado, como pede o Twitter.