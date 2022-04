Elon Musk vendeu 3,7 mil milhões em ações da Tesla em dois dias

Elon Musk vendeu 3,7 mil milhões de euros em ações da Tesla no período de dois dias, mas assume que não previstas mais vendas deste tipo, numa altura em que tenta concluir a compra da rede social Twitter, revela o “Business Insider” esta sexta-feira, 29 de abril.

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022