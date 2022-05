Embaixador russo na Polónia coberto de tinta vermelha no Dia da Vitória (com vídeo)

O embaixador da Rússia na Polónia, Sergey Andreev, foi coberto por tinta vermelha por parte de opositores à invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

O incidente aconteceu esta segunda-feira, dia em que se comemora o Dia da Vitória na Rússia, ou seja, o 77.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

Sergey Andreev pretendia prestar homenagem aos soldados do exército vermelho que morreram na II Guerra Mundial e que se encontram sepultados no cemitério de Varsóvia.

The #Russian ambassador to #Poland was doused with red paint while laying flowers at the cemetery of Soviet soldiers. pic.twitter.com/ltA9mRVyyD

— NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022