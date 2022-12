Embargo à Rússia: preço do petróleo em risco de subir em 2023, mas exportações continuam a bombar

A Agência Internacional de Energia (IEA) alertou hoje que o preço do petróleo está em risco de subir em 2023 à medida que o embargo à Rússia faz efeito total.

“Enquanto os baixos preços do petróleo são bem-vindos pelos consumidores que enfrentam uma inflação elevada, o impacto total dos embargos no crude russo e nos produtos petróleo ainda está por avaliar”, disse hoje a agência.

“Por agora, o petróleo russo continua a bombar”, segundo a IEA. “À medida que avançamos pelos meses de inverno e avançamos para um balanço de petróleo mais apertado no segundo trimestre de 2023, outra subida dos preços não pode ser descartada”, pode-se ler no relatório com o nome de depressão de inverno (winter blues).

As exportações de petróleo/produtos petrolíferos russos subiram em novembro: aumentaram em 270 mil barris diários para 8,1 milhões de barris diários, o mais elevado desde abril. Esta subida foi motivada principalmente pelas exportações de gasóleo que subiram em 300 mil barris diários para 1,1 milhões de barris diários.

Já as cargas de crude para a União Europeia caíram em 430 mil barris diários para 1,1 milhões de barris diários, mas Moscovo compensou isto: vendeu mais para a India, com as cargas a atingirem um recorde de 1,3 milhões de barris/diários.

As receitas das vendas russas ao exterior caíram 700 milhões de dólares para 15,8 mil milhões de dólares, com os preços mais baixos de vendas, incluindo descontos.

O preço do barril de Urais no nordeste da Europa caiu 30 dólares para 43 dólares por barril, no início do mês, abaixo do teto de 60 dólares, acordado pelo G7, Austrália e União Europeia.

O petróleo negoceia hoje nos 81 dólares, longe do máximo de 139 dólares por barril atingido no início de março, logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Na semana passada, o preço mínimo anual do Brent bateu três novos recordes, atingindo os 76 dólares, por receios com recessão económica mundial em 2023, o que pode levar a uma quebra na procura de crude.

Tal como foi noticiado pelo Jornal Económico na semana passada, o impacto real do embargo russo só vai ter efeito a partir de fevereiro quando entrar em vigor a segunda fase do embargo, que vai proibir as compras de produtos petrolíferos, como gasóleo, que é comprado por muitos países europeus.

A Europa ocidental recebe diariamente 1,3 milhões de barris de gasóleo de várias partes do mundo. Quase metade (600 mil) tem origem na Rússia: Moscovo é de longe o maior fornecedor de gasóleo à Europa, muito acima dos cerca de 240 mil barris diários com origem na Arábia Saudita, segundo dados da “Bloomberg”.

Europa está agora numa “corrida para aumentar os stocks de gasóleo à medida que o medo e a incerteza sobre 5 de fevereiro começam a fazer efeito”, segundo uma análise da Rystad. Esta corrida tem tido lugar durante os últimos meses. Os países europeus têm vindo a procurar por fontes alternativas em todo o mundo, mas “parece que não existe o suficiente para satisfazer a procura atual ou futura”, segundo Mukesh Sahdev.

O sistema refinador está atualmente a produzir menos um milhão de barris diários face à pré-pandemia, e com a perda do crude russo, “os desafios para as refinarias na Europa vão aumentar”. O nível de produção europeu está atualmente nos 11,5 milhões de barris diários, abaixo dos 12,8 milhões pré-Covid.

“A Europa não tem nem a capacidade de refinação para produzir gasóleo nem consegue importar para preencher o vazio que vai ser criado a 5 de fevereiro”, disse Mukesh Sahdev da Rystad Energy.

O preço elevado do gasóleo face à pré-pandemia também é outro dos problemas que a Europa enfrenta e “não há nenhuma solução fácil à vista”. “Qualquer alteração no preço vai ter origem em cortes na procura como resultado dos preços elevados, em vez do lado da oferta que vai continuar apertado”. Conclusão: “A distorção de preços elevados do gasóleo vai continuar e vai ser um motor importante para a inflação, abrangendo todos os sectores incluindo a energia, transportes, alimentação e construção”, segundo a Rystad.

As restrições às compras vão “acrescentar maior pressão nos balanços globais de petróleo, em particular em mercados de gasóleo excecionalmente apertados”, disse a IEA anteriormente. “A concorrência por barris de gasóleo não-russos vai ser feroz, com os países da União Europeia a terem de comprar cargas aos Estados Unidos, Médio Oriente e Índia” competindo assim com “compradores tradicionais”, afirmou a agência, citada pela “Deutsche Welle (DW)”.

Em 2021, a União Europeia comprou 70 mil milhões de euros de crude e produtos refinados à Rússia. Para 2023, o orçamento russo de defesa vai atingir 84 mil milhões de dólares. O objetivo europeu do embargo e do G7 com o teto de preço era precisamente atingir o Kremlin onde mais lhe dói: nos gastos militares para manter a guerra na Ucrânia.

Em termos de receitas fiscais, a queda de 9% na produção de petróleo no próximo ano vai provocar o ‘desaparecimento’ de um bilião de rublos (15 mil milhões de euros) no orçamento russo. A produção de petróleo na Rússia atingiu os 10,89 milhões de barris diários em novembro, perto dos 11,08 milhões registados em fevereiro, mês da invasão da Ucrânia, com a China e a Índia a absorverem uma boa parte deles.