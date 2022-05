Mais qualificadas, com menos filhos e mais tarde. O retrato das mães em Portugal

Mães mais tarde, mais qualificadas, empregadas e não casadas, e com menos filhos. É este o retrato das mães portuguesas nos últimos anos, segundo o Instituto de Nacional de Estatística (INE) e a Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

De acordo com o INE, em 2021, do total de nados-vivos, 60,0% nasceram fora do casamento, representando, pelo sétimo ano consecutivo, mais de metade do total de nascimentos em Portugal. No mesmo ano, 64,3% do total de nascimentos corresponderam a mães com idades dos 20 aos 34 anos, 33,8% a mães com 35 e mais anos e 1,9% a mães com menos de 20 anos.

Segundo a Pordata, a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho tem vindo a crescer gradualmente desde 1983, quando se encontrava nos 23,5 anos. Em 2020, ano em que se difundiu a pandemia de Covid-19, fixava-se nos 30,7 anos, o que representa um adiamento da decisão em mais de sete anos no decorrer de quase três décadas.

Portugal era, em 2019, o oitavo país da UE27 onde as mulheres têm o primeiro filho mais tarde. Consequentemente, a probabilidade de famílias numerosas diminuiu: o número médio de filhos por mulher era de 1,4 crianças nesse ano, o oitavo valor mais baixo da União, cuja média se situava em 1,5. Para que a substituição de gerações seja assegurada, é necessário que cada mulher tenha em média 2,1 filhos.

Há também mais mães que trabalham e que têm o ensino superior. No primeiro ano de pandemia, apenas cerca de 1 em cada 10 bebés nascidos são de mães que não estão no mercado de trabalho. Em 1995, eram quase 4 em cada 10. Agora, essa proporção corresponde aos bebés de mães com ensino superior, de acordo com a Pordata. Não surpreende então que, em 2020, havia 10.530 mães inativas quando esse valor em 1995 era mais de três vezes superior: 38.770.