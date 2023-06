Alguma coisa continua a mudar de forma muito rápida no Médio Oriente: o boicote e bloqueio de 2017 ao Qatar, instigado pela Arábia Saudita, parece estar definitivamente deixado para trás.

19 Junho 2023, 17h29

Os Emirados Árabes Unidos e o Qatar anunciaram a reabertura das suas embaixadas após uma ruptura de cerca de seis anos nos seus laços diplomáticos. Os dois países emitiram comunicados esta segunda-feira dizendo que a embaixada do Qatar em Abu Dhabi e um consulado do reino no Dubai, bem como uma embaixada dos Emirados em Doha, retomaram as operações.

Segundo as agências noticiosas, os ministros das Relações Exteriores dos dois países falaram por telefone para assinalar a reabertura das missões diplomáticas. “Os Emirados Árabes Unidos e o Estado do Qatar anunciaram a restauração da representação diplomática entre os dois países”, escreve-se no comunicado divulgado pela agência oficial de notícias WAM, dos Emirados Árabes Unidos.

Emirados, Arábia Saudita, Bahrein e Egipto impuseram um boicote e bloqueio ao Qatar em 2017 pelo que consideravam ser o apoio de Doha a grupos “terroristas” e uma aproximação ao Irão xiita. Na altura, o Qatar negou veementemente todas as acusações mas de nada lhe serviu. Entretanto, com a aproximação entre a Arábia Saudita e o Irão, patrocinada por Pequim, xiitas e sunitas parecem estar em rota de entendimento, o que é necessário mas talvez não suficiente para retirar tensão naquelas paragens.

Durante este período, o Katar – que graças às suas riquezas naturais pouco sentiu em termos da sua economia, aproximou-se do Irão mas também da Turquia – que aproveitou os desentendimentos entre a petromonarquias árabes para cimentar a sua condição de potência regional.

O boicote foi oficialmente suspenso em janeiro de 2021. No final do ano passado, o Qatar recebeu a visita de líderes da Arábia Saudita, Egipto e Emirados Árabes Unidos no quadro da organização o campeonato do Mundo da FIFA – mas só agora, mais de dois anos depois, surge o entendimento diplomático. Qatar e Bahrein haviam retomando relações diplomáticas em abril.

O Irão e os sauditas

Refira-se, por outro lado, que o ministro das Relações Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, visitou o Irão no passado sábado, tendo-se encontrado com o presidente Ebrahim Raisi, naquele que os analistas consideraram mais um passo importante na aproximação entre os dois países. O Irão reabriu a sua embaixada em Riad este mês.

A aproximação tem implicações diretas no Iémen – país do sul da Península Arábica que está em guerra civil há muitos anos, com os rebeldes a serem apoiados pelo Irão e o governo, entretanto desfeito, a ter o apoio dos sauditas. Desde que os dois países decidiram aproximar-se que a guerra no Iémen desceu de intensidade e os acordos de cessar-fogo deixaram de existir apenas para serem violados.

No meio de tudo isto, recorde-se, a Liga Árabe ‘perdoou’ à Síria e ao regime de Bashar al Assad, que voltou a poder sentar-se nas suas cimeiras, retomando a condição de membros de pleno direito.