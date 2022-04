Emotet. Vírus informático continua a ser líder de ataques em Portugal

A Páscoa deve ser uma oportunidade para os atacantes reforçarem as suas campanhas de roubo de dados pessoais pela Internet, usando para isso um engodo que parece legítimo: os chamados ataques de phishing.

Segundo a Check Point, em março, o Emotet voltou a ser a malware mais popular em Portugal, com 13% dos ataques a organizações nacionais. Em segundo e terceiro lugar ficam o Agent Tesla e o Mirai, com 5% e 3% de casos detectados.

Este primeiro lugar do Emotet foi, no último mês, «consolidado ainda mais» devido ao aparecimento de «campanhas de e-mail agressivas» que têm distribuído botnets, «incluindo vários esquemas de phishing temáticos sobre a Páscoa», diz a Check Point.

Um dos exemplos foi o de uma série de e-mails com o assunto ‘Boa Páscoa / Happy Easter’ com um «ficheiro XLS [folha de cálculo, do Excel ou Google Sheets, por exemplo] malicioso» em anexo que servia para instalar o Emotet no computador.

«No período que antecede o fim de semana da Páscoa, esperamos ver mais destes esquemas e instamos os utilizadores a prestarem muita atenção, mesmo que o email pareça ser de uma fonte confiável», avisa Maya Horowitz, vice-presidente de Investigação na Check Point.