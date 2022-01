‘Employee experience’. Uma prioridade dos departamentos de gestão de pessoas

Segundo a Gallup, por exemplo, apenas 15% dos colaboradores em todo o mundo estão comprometidos com a organização ou com a sua função, enquanto os restantes 85% estão passivos ou ativamente desinteressados. Contudo, ao tentar converter os últimos em primeiros, a direção de RH precisa primeiro compreender a diferença entre o envolvimento e a experiência organizacional dos colaboradores.

Envolvimento vs experiência organizacional dos colaboradores

A experiência organizacional dos colaboradores é uma arma ampla e cada vez mais poderosa para a direção de RH. Trata-se de ter em conta a estratégia a longo prazo da organização refletindo-se na estratégia de gestão de pessoas. É, efetivamente, a soma de todos os pontos de contato que um potencial colaborador tem com a organização, desde o momento em que é candidato até se tornar um ex-colaborador da organização aquando da sua saída.

Compete, por tanto, à Direção de RH trabalhar internamente acerca da conceção organizacional de como dar uma oportunidade justa aos colaboradores de se sentirem envolvidos o suficiente para querer fazer a diferença.

A maioria das organizações leva muito tempo para chegar a esse nível de compreensão. No século passado, o ambiente de trabalho não era visto como um lugar onde as pessoas procuravam ser felizes, ou onde poderiam desenvolver o seu potencial contributivo, era simplesmente um meio para atingir um fim. Há cinquenta anos atrás, o foco era a produtividade, com as organizações à procura de obter “mais com menos” do seu pessoal.

Nos últimos vinte anos, o engagement dos colaboradores (potenciado através de benefícios e incentivos atraentes) veio à tona. Só mais recentemente é que as necessidades e desejos dos colaboradores passaram a ser alvo de uma abordagem mais holística quanto à experiência dos colaboradores.

Uma pesquisa de Josh Bersin no início deste ano – “Experiência dos colaboradores: O guia definitivo” – em parceria com um dos nossos Top Employers, a Microsoft, revela que a experiência moderna dos colaboradores é impulsionada por muitos fatores, mas com confiança, transparência, inclusão e carinho em destaque. Entre os fatores específicos que Bersin encontrou, os mais significativos incluíram:

l Uma missão e um objetivo para além das metas financeiras.

l Transparência, empatia e integridade da liderança.

l Investimento contínuo no pessoal.

l Inclusão, diversidade, sentido de pertença à comunidade.

Outro estudo de 252 organizações, de Jacob Morgan, identificou que apenas 15 organizações (6%) estão a desenvolver um ótimo trabalho no desenvolvimento de medidas sobre a experiência dos colaboradores na organização. O impacto destas ações é significativo para a organização, para os colaboradores e até mesmo para a inovação.

Um dos nossos Top Employers, a Accenture, publicou num dos seus estudos que ganhar a guerra aos talentos significa que o Diretor de RH deve melhorar a experiência dos colaboradores de três maneiras:

l Recriar a experiência: os clientes são regularmente envolvidos nas suas experiências desejadas e as organizações devem fazer o mesmo com os seus colaboradores. Deve haver uma análise do que significa a experiência, por meio de lentes humanas, físicas e digitais.

l Re-imaginar o modelo: estímulos tradicionais, como remuneração e benefícios não são suficientes. Deve haver uma responsabilidade única e clara para todos os processos, experiências e ferramentas orientadas às pessoas, para alcançar o resultado desejado.

l Capacitar os seres humanos e as máquinas: é necessário para entregar novos modelos em escala e velocidade. Expandir-se desta forma pode desbloquear novas fontes de valor por meio da inovação.

O Programa de Certificação Top Employers dá às organizações uma perspetiva única sobre a experiência organizacional dos colaboradores, através da nossa análise sobre o conjunto de Melhores Práticas de RH, que abrange todos os aspetos das práticas de gestão de pessoas de uma organização.