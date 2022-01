O The Lisbon MBA, joint-venture entre a Católica Lisbon School of Business & Economics (Católica-Lisbon) e a NOVA School of Business and Economics (Nova SBE), em parceria com o MIT Sloan School of Management, impulsionou a formação de 31 empresários e 54 startups que geraram cerca de 1640 postos de trabalho, em diversos setores.

Nadim Habib, professor de Entrepreneurship and Business Project no the Lisbon MBA Católica | Nova, explica ao Jornal Económico como é que a educação executiva, nomeadamente o programa onde leciona, o mais internacional MBA de Portugal, está a responder à crescente tendência e importância dos tópicos relacionados com a inovação e o empreendedorismo.

“Vivemos num mundo onde a mudança está a acelerar e isto está a gerar oportunidades e ameaças para organizações e pessoas. Essencialmente, a forma como vemos as nossas organizações, a forma como as criamos e a forma como as gerimos e desenvolvemos está a mudar, fazendo com que os empresários e gestores precisem de compreender os fatores-chave que estão a impulsionar a mudança e em que se devem focar para serem bem-sucedidos neste novo mundo.

“Empreendedorismo – uma resposta darwinista ao insucesso.

“O empreendedorismo é essencialmente uma resposta ao insucesso. Uma empresa falha com os consumidores, inspirando um empreendedor a construir algo melhor; o mercado de trabalho falha na criação de empregos, por isso as pessoas decidem criar o seu próprio; uma empresa global falha em ver como a tecnologia pode melhorar a proposta de valor ao cliente e uma startup preenche esta lacuna. Acelerar a mudança significa acelerar o insucesso, o que está a criar oportunidades crescentes para os empreendedores, uma vez que as empresas com uma gestão mais fraca, menos talento e más práticas irão falhar com mais frequência. Estamos assim num mundo de oportunidades emocionantes, mas também de insucessos desoladores.

“Muitos empreendedores preocupam-se com o financiamento e com a gestão de capital, com consumidores e clientes, mas a realidade é que a maioria pode ganhar tração precoce para a sua startup. Portanto, crescer e escalar o negócio são os verdadeiros desafios que este enfrenta, sendo que isso dependerá da sua capacidade de construir práticas de gestão sólidas no seu negócio. Devem construir uma boa gestão na sua empresa para assegurar que esta se adapta continuamente a um mundo em mudança. Sem uma boa gestão, as grandes ideias tornam-se maus negócios.

“É óbvio que, nesta realidade, melhores qualificações de gestão aumentam significativamente a probabilidade de sucesso de qualquer startup, não só porque ganhamos uma melhor compreensão da ciência e processos da gestão, mas também devido às redes de amigos e conhecidos que construímos enquanto aprendemos. Quanto mais aprendo, melhor me torno na construção de uma organização que pode crescer, prosperar e ser bem-sucedida num mundo marcado de mudanças.

“A maioria destes desafios estão incorporados no processo de aprendizagem do the Lisbon MBA Católica|Nova. Em primeiro lugar, através de uma sólida visão na criação, na operacionalização e da forma como se pode escalar a dimensão das organizações, e em segundo lugar, através de uma perspetiva crítica sobre a mudança e de como esta pode ser transformada em vantagem competitiva. Finalmente, é também de salientar a importância da partilha de experiências através do network com estudantes e da comunidade de Alumni.”