Empresa de seguros Mapfre anuncia lucros de 338 milhões, menos 7,3% do que em 2021

A companhia de seguros Mapfre anunciou hoje lucros de 338 milhões de euros no primeiro-semestre, menos 7,3% do que no mesmo período de 2021.

Segundo o grupo espanhol, a queda explica-se pelo aumento do rácio de sinistralidade, resultante do atual cenário de inflação elevada, bem como pelo incremento da mobilidade, na sequência da eliminação das restrições da covid-19.

As receitas aumentaram 5,1% para 14.807 milhões de euros, e os prémios cresceram 7,3% para 12.510 milhões de euros, de acordo com a informação comunicada à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola.

Na sua nota, a Mapfre destacou a evolução do negócio “Não Vida”, com um crescimento de 8,1% graças à melhoria na área dos seguros Automóvel e Geral.