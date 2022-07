Empresário Mário Ferreira é o primeiro português a ir ao espaço

O empresário Mário Ferreira vai ser o primeiro português a ir ao espaço, participando no 22.ª voo da cápsula New Shepard, da Blue Origin. O anúncio foi feito pela empresa de Jeff Bezos na sexta-feira, sem adiantar uma data, mas afirmando que esta será anunciada “em breve”.

Ao lado de Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e na empresa de cruzeiros Douro Azul, vão estar a alpinista britânica Vanessa O’Brien, a engenheira egípcia Sara Sabry, o cofundador do canal de Youtube “Dude Perfect” Coby Cotton, Steve Young, CEO da Young’s Communications LLC, e Clint Kelly III, especialista na área da tecnologia.

“Sara se tornará a primeira pessoa do Egito a voar para o espaço; Mário se tornará o primeiro de Portugal. Vanessa se tornará a primeira mulher a alcançar extremos em terra, mar e ar, completando o Explorers’ Extreme Trifecta, um recorde mundial do Guinness”, pode ler-se no comunicado.

O empresário português já tinha manifestado anteriormente o seu desejo de ir ao espaço e chegou mesmo a adquirir bilhete para voar na Virgin Galactic. ”Esta missão será o sexto voo humano para o programa New Shepard, o terceiro voo este ano, e o 22º de sua história. A data do voo será anunciada em breve”, refere a Blue Origin.