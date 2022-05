Empresas financeiras do Estado lucraram 515 milhões em 2020

“A Caixa Geral de Depósitos [CGD] é a principal responsável por este desempenho positivo, apesar de ter registado, em 2020, um resultado líquido de 491,6 milhões de euros, inferior aos 775,9 milhões de euros alcançados em 2019. Em sentido inverso, destaca-se a Efacec, que teve uma forte quebra do seu volume de negócios (-38,9%, face a 2019), o que contribuiu para um prejuízo final de -73,4 milhões de euros em 2020 (ano em que ocorreu a apropriação pública de 71,73% do capital social)”, lê-se no relatório sobre o ‘Setor Empresarial do Estado 2019-2020’, hoje divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

De acordo com a entidade liderada por Nazaré Costa Cabral, “o ano de 2020 fica ainda marcado pelo início de atividade do Banco Português de Fomento [BPF], S.A., o qual projeta ter obtido um resultado líquido positivo de cerca de 8,8 milhões de euros neste primeiro ano de atividade”.

“Num contexto económico-social de recuperação da crise sanitária e incerteza quando à evolução do conflito Rússia-Ucrânia, em que os fundos comunitários se revestem de grande relevância para o país, antecipa-se que o BPF desempenhe um papel central nos próximos anos”, sustenta.

Em particular, o CFP destaca a aplicação dos fundos relativos ao programa InvestEU, a implementação de medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o desenho e operacionalização de instrumentos financeiros no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

O setor das empresas financeiras do Setor Empresarial do Estado (SEE) era constituído por oito empresas no final de 2020.

A maior empresa financeira é a CGD, que concentra mais de 60% do capital social e de 80% dos trabalhadores, do volume de negócios e dos resultados líquidos deste setor.

O CFP destaca ainda a Parpública, que tem 1.960 milhões de euros de capital social realizado pelo Estado, e a Efacec, com 2.304 trabalhadores em 2020.