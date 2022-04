O aumento dos preços da energia e da matérias-primas está a preocupar as empresas, com as associações empresariais a insistirem que o novo Governo deve avançar rapidamente com medidas extraordinárias, nomeadamente a redução da carga fiscal sobre os combustíveis.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor