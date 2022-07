Empresas que usam Coverflex em Portugal deram mais de 30 milhões em benefícios extrassalariais este ano

As empresas em Portugal investiram mais de 30 milhões de euros em benefícios extrassalariais flexíveis para os seus colaboradores através dos cartões da Coverflex, durante o primeiro semestre deste ano. O valor divulgado esta sexta-feira pela empresa representa um aumento de quase três vezes face a 2021, quando foram contabilizados 11 milhões de euros.

“Na era da Great Resignation [A Grande Renúncia, em que os colaboradores se demitem em massa das organizações] e de enorme competição face à escassez de talento, a oferta de benefícios flexíveis tem crescido como reforço da valorização das pessoas e da sua liberdade de escolha”, explica o Chief Business Officer (CBO) e cofundador da Coverflex, Nuno Pinto.

A startup fundada em 2019 é hoje utilizada por cerca de 34 mil colaboradores de mais de duas mil empresas globais, entre as quais se encontram a consultora PwC, a intermediária de crédito Doutor Finanças e a tecnológica Unbabel. No total, os funcionários dos clientes da Coverflex fizeram mais de 739 mil transações com o seu cartão da marca entre janeiro e junho de 2022.

Lançada em Portugal em janeiro de 2021, a Coverflex disponibiliza atualmente dez benefícios diferentes, entre os quais produtos de poupança e reforma (PPR), vales infância e despesas com educação. Os mais utilizados, de acordo com os dados recolhidos pela empresa, são o tradicional cartão refeição, seguindo-se os serviços relacionados com saúde e bem-estar e educação/formação.

Segundo o CBO da Coverflex, esta app “além de facilitar o acesso a uma ampla diversidade de opções – cartão de refeição, seguros, descontos e benefícios flexíveis – a empresas de todas as dimensões, permite aos colaboradores escolherem onde e quando querem gastar a sua remuneração flexível sem pré-escolhas e à medida das suas reais necessidades”.