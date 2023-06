Segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal o stock de empréstimos a particulares registou um valor de 128,3 mil milhões de euros em maio.

28 Junho 2023, 17h07

Em maio o stock de empréstimos às Sociedades não Financeiras registou um valor de 73,9 mil milhões de euros, uma diminuição de 246 milhões de euros e o stock de empréstimos a particulares registou um valor de 128,3 mil milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal.

A taxa de variação anual dos empréstimos a particulares para habitação diminuiu 0,5% em relação ao mês anterior para 0,9%. Já a taxa de variação anual dos empréstimos a particulares para consumo manteve-se inalterada nos 4,4%.

De acordo com o Banco de Portugal em maio o crédito vencido total foi de 1,42%, o que representa um crescimento face ao valor registado no mês anterior, que ficou nos 1,40%.

Também o crédito vencido do total dos empréstimos concedidos a Sociedades não Financeiras cresceu de 2,11% para 2,14%, e o crédito vencido do total de empréstimos concedidos aos particulares subiu de 0,99% no mês anterior para 1% em maio.