Em quatro meses, atestar o depósito do carro em Portugal encareceu 14 euros para quem utiliza gasóleo simples e 9,5 euros para quem atesta com gasolina simples 95.

4 Setembro 2023, 08h20

Com o aumento dos combustíveis em Portugal, atestar o depósito em Espanha já fica mais barato num valor estimado em menos 11 a 15 cêntimos por litro, segundo contas apresentadas esta segunda-feira pelo “JN”.

De acordo com os cálculos do diário, o custo de encher o depósito do carro em Portugal agravou-se consideravelmente nos últimos quatro meses, entre maio e agosto: o custo de encher um depósito de 50 litros agravou-se 19,4% no gasóleo e 11,3% na gasolina. Em euros, este custo representa mais 14 euros para quem utiliza gasóleo simples e 9,5 euros para quem atesta com gasolina simples 95.