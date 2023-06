O aumento observado em abril foi de 1,9 mil milhões, face ao mês anterior, sendo que grande parte desta variação corresponde ao sector público.

22 Junho 2023, 11h44

O endividamento do sector não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 1,9 mil milhões de euros em abril, para um total de 804,0 mil milhões. Trata-se de uma subida de 0,8 pontos percentuais (p.p.), face ao mesmo mês do ano passado e de 0,1 p.p. em relação ao período homólogo.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, do endividamento total, 441,2 mil milhões são respeitantes ao sector privado (empresas privadas e particulares) e 362,8 mil milhões correspondem ao sector público (administrações públicas e empresas públicas).

Grande parte da variação observada em abril corresponde a um aumento no endividamento do sector público. Este viu o seu endividamento subir 1,8 mil milhões de euros, com particular peso dos particulares, que representam 1,3 mil milhões do acréscimo registado.

No caso do sector privado, o crescimento foi de 100 mil euros. Isto porque o endividamento das empresas privadas teve um acréscimo de 200 mil euros em abril, ao mesmo tempo que os particulares viram o seu endividamento cair 100 mil euros.