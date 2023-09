O valor corresponde a uma redução mensal de 0,4 mil milhões de euros, explicada sobretudo pela variação que se observou no sector privado.

21 Setembro 2023, 11h44

O endividamento do sector não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) foi de 806,6 mil milhões de euros em julho, um valor que corresponde a uma redução mensal de 0,4 mil milhões. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Do total registado, 440,6 mil milhões de euros são referentes ao sector privado (empresas privadas e particulares), menos 1,4 mil milhões do que na análise do mês de junho. A variação explica-se maioritariamente pela redução de 1,3 mil milhões no endividamento das empresas privadas. Simultaneamente, o endividamento dos particulares recuou 100 mil euros entre junho e julho.

No caso do sector público (administrações públicas e empresas públicas), o endividamento ascendia a 365,9 mil milhões de euros em julho, mais mil milhões do que um mês antes. O acréscimo observou-se sobretudo perante o exterior, em 0,9 mil milhões.

Em termos homólogos, o endividamento das empresas privadas e o endividamento dos particulares cresceram 0,4% no mês de julho.