Energia e banca arrastam PSI para queda em linha com Europa

O PSI caiu 1,11% para 5.864,36 pontos com as ações das empresas da energia e petróleo a liderarem as perdas. As ações da EDP Renováveis caíram 4,02% para 21,73 euros; seguiu-se a GreenVolt que recuou 3,39% para 6,83 euros; depois a Galp fechou a cair 2,84% para 11,30 euros; seguiu-se a EDP a perder 2,05% para 4,35 euros; o BCP que caiu 1,76% para 0,1454 euros; e a REN que desceu 1,21% para 2,855 euros.

A Galp anunciou na sexta-feira um dividendo de 0,50 euros por ação, sendo que como já distribuiu 0,25 euros de forma intercalar em setembro vai agora pagar 0,25 euros por ação. As ações deixam de transacionar com direito ao dividendo a partir de 6 de maio.

Pela positiva destacou-se a subida da NOS de 1,54% para 4,08 euros; a Sonae que avançou 1,36% para 1,0430 euros; os CTT valorizaram 0,93% para 4,34 euros. Destaque ainda para a Altri que subiu 0,63% depois de ter anunciada a quarta subida dos preços da pasta de papel desde o princípio do ano.

A todo sete títulos dos quinze fecharam no verde, mas não foram suficientes para aguentar o PSI em terreno positivo.

Na Europa o Stoxx 600 perdeu 1,46% e o EuroStoxx 50 fechou em queda de 1,85% para 3.732,44 pontos.

Nas principais praças as perdas superaram o 1%. O CAC 40 fechou a cair 1,66% para 6.425,61 pontos; o DAX fechou a perder 1,33% para 13.939 pontos; o FTSE MIB desceu 1,63% para 23.857,2 pontos; e o IBEX recuou 1,73% para 8.436 pontos,

Hoje é feriado em Londres e como tal a bolsa esteve fechada (tal como na Irlanda).

O analista da MTrader Ramiro Loureiro, destaca que “os mercados de ações europeus encerraram em queda relativamente expressivas, com perdas transversais à generalidade dos setores do Stoxx 600, onde o de Alimentação, considerado mais defensivo, e o de retalho, foram exceções”.

“Se o setor Automóvel foi condicionado pelo destacamento do dividendo da Mercedes-Benz e da Continental, o Energético foi castigado pela descida dos preços do petróleo e o Tecnológico viu as fabricantes de semicondutores derraparem após a indicação no último fim de semana de que a atividade global na China agravou o ritmo de contração em abril”, disse ainda o analista de mercados do BCP.

“No dia em que a bolsa de Londres esteve encerrada devido a feriado no Reino Unido, a volatilidade aumentou em ambos os lados do Atlântico”, realça Ramiro Loureiro que lembra que durante a tarde chegou a indicação de que a atividade industrial nos EUA abrandou inesperadamente em abril, num movimento também registado na zona euro.

Na região da moeda única destaque ainda para a queda do índice de confiança dos consumidores para mínimos só comparáveis com os de março de 2020 (início da pandemia de Covid-19), da crise financeira em 2008 e do rebentamento da bolha tecnológica em 2000. A confiança na zona euro cai nos diversos quadrantes.

Os indicadores de Sentimento Económico foram hoje divulgados pela Comissão Europeia. Em abril de 2022 o Indicador de Sentimento Económico para Portugal registou um valor de 107,5 pontos, o que compara com 104,1 pontos em março. Para a evolução positiva contribuíram os sectores da Indústria (de -3,5 para -1,6 pontos), Serviços (de 13,3 para 20,2), ao contrário da Construção (de -6,2 para -9,0) e do Comércio a Retalho (de 2,3 para 1,6). Para o mesmo período, o Indicador de Confiança dos Consumidores aumentou de -33,9 para -32,2.

No mês em análise, o Indicador de Sentimento Económico registou uma diminuição de 1,7 pontos na União Europeia (de 106,6 pontos em março para 104,9 pontos em abril), enquanto a zona euro apresentou uma diminuição de 1,7 pontos (de 106,7 pontos em março para 105,0 pontos em abril).

Destaque ainda para a indústria asiática que contraria a contracção chinesa. As fábricas na Ásia tiveram um melhor registo de atividade que as congéneres da zona euro, com maior resiliência ao impacto nas cadeias de fornecimento com a guerra na Ucrânia e os confinamentos anti-Covid na China.

Hoje foi notícia que a Comissão Europeia acusou hoje a ‘gigante’ tecnológica Apple de abuso de posição dominante no mercado das carteiras digitais com o Apple Pay, sistema de pagamentos para dispositivos da marca, ao limitar o acesso a outros operadores.

O euro cai 0,22% para 1,0522 dólares. No mês de abril de 2022, a taxa de câmbio euro-dólar americano (valor médio mensal) foi de 1,0819 dólares, segundo o BCE.

No mercado de dívida pública, a Alemanha vê os juros agravarem 2,81 pontos base para 0,96%; Portugal tem as OT a 10 anos a subirem no mercado secundário 4,44 pontos base para 2,06%; Espanha idem a subir 3,97 pontos base para 2,01% e Itália lidera em subida dos juros, ao escalarem 8,58 pontos base para 2,86%. Só superado pela subida da Grécia de 18,30 pontos base para 3,37%.

O petróleo Brent sobe 0,09% para 107,24 dólares o barril.