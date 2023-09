As cotadas energéticas, Greenvolt, EDP e Galp, iniciam as negociações desta terça-feira a perder terreno, desta vez pressionando o índice nacional.

12 Setembro 2023, 07h21

A Bolsa de Lisboa regressou às perdas, depois de um dia em que fugiu ao pessimismo energético. O PSI desvaloriza 0,17% para 6.145,22 pontos.

A pressionar o PSI está a Greenvolt, que recua 1,50% para 5,93 euros, enquanto a Ibersol cai 1,15% para 6,88 euros.

A Mota-Engil desce 1,08% para 3,20 euros, a Corticeira Amorim decresce 0,60% para 10 euros e a Galp cai 0,47% para 13,72 euros. O BCP perde 0,36% para 0,25 euros e a EDP desliza 0,14% para 4,13 euros.

No dia em que é conhecido o relatório mensal de julho do mercado petrolífero, as principais cotadas energéticas apresentam uma descida generalizada. A queda acontece um dia depois da Comissão Europeia alertar para um disparo significativo do preço da energia e da sua influência na inflação e crescimento económico.

Nos ganhos, a Nos soma 1,15% para 3,53 euros, a Semapa cresce 0,30% para 13,26 euros, a Jerónimo Martins avança 0,18% para 22,04 euros e a Navigator acelera 0,18% para 3,35 euros.

Algumas praças europeias também estão a ser pressionadas esta terça-feira. A Alemanha perde 0,18%, França desliza 0,02%, Espanha sobe 0,29%, Reino Unido cresce 0,28% e Itália avança 0,03%. O Euro Stoxx 50 desvaloriza 0,01% para 4.254,05 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent avança 0,15% para 90,78 dólares e o WTI valoriza 0,25% para 87,51 dólares. O gás natural cresce 0,38% para 2,625 dólares.

No mercado cambial, o euro decresce 0,20% para 1,0727 dólares e a libra esterlina negoceia a descer 0,07% a valer 1,2500 dólares.