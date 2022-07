Energia Unida ajuda bombeiros de Merceana a reduzir em quase a metade o custo da energia

A Energia Unida, empresa do Grupo GreenVolt, vai criar a primeira Comunidade de Energia centrada nas instalações de uma corporação de bombeiros, permitindo-lhe reduzir a fatura da energia e as emissões de CO2, bem como partilhar o excedente de produção com a comunidade.

Em comunicado a empresa liderada por José Queiroz de Almeida diz que a “Energia Unida vai instalar 84 painéis solares fotovoltaicos nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Merceana, que contam com uma capacidade de produção de energia limpa de 46 KWp. Em termos anuais, esta instalação vai permitir gerar 65 MWh”.

Com estes painéis, os Bombeiros de Merceana serão capazes de suprir grande parte das suas necessidades de energia, sendo a produção em excesso partilhada com consumidores locais desde que num raio de até 2 km, avança a empresa.

Fruto de uma colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Merceana (AHBVM), em Alenquer, esta Comunidade de Energia” será capaz de apresentar uma redução estimada de 46% no custo da energia consumida, uma poupança de extrema importância perante o contexto de forte aumento dos preços da energia, seja da eletricidade, seja dos combustíveis”.

“As CER (comunidades de energia renovável) da GreenVolt, através da Energia Unida, assentam numa base de simplicidade com soluções turn-key, incluindo o processo administrativo, comercial, gestão e O&M (organização e manutenção) incluídos. O cliente tem total liberdade para manter ou escolher no futuro qualquer comercializador de eletricidade”, diz a empresa.

A Energia Unida é líder na implementação de Comunidades de Energia contando com 11 projetos, correspondendo a cerca de 5 MWp, de norte a sul do país. Prevê instalar mais de 10 MWp este ano, num investimento de 7 milhões de euros. A capacidade instalada corresponde à produção de 14.750MWh/ano, energia suficiente para fornecer 5.000 famílias e evitar a emissão de 3.915 toneladas de CO2.

José Queirós de Almeida, CEO da Energia Unida, destaca em comunicado a “importância da criação desta CER [comunidade de energia renovável] com os Bombeiros Voluntários de Merceana, por permitir reduzir de forma expressiva os custos suportados por esta corporação, mas também pela restante população. Ao mesmo tempo, vem contribuir para colocar os Bombeiros na linha da frente do importante processo de descarbonização, ajudando a combater as alterações climáticas que, entre outros, têm feito aumentar os incêndios”.

Já Célia Nicolau, presidente da AHBVM, considera que “este projeto é da maior importância para Associação dos Bombeiros Voluntários da Merceana com vista a trazer benefícios económicos, sociais e ambientais. Por outro lado, ao ser a associação pioneira na criação de uma Comunidade de Energia encontra mais um motivo de interação e ligação com as populações que serve. Não podemos deixar de agradecer à Energia Unida por nos trazerem uma solução que nos permite contribuir para acelerar a transição energética e a ter um impacto positivo localmente.”