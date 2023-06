Eni Plenitude está interessada em construir de raiz centrais de energias renováveis em Portugal.

23 Junho 2023, 13h00

Os italianos da Eni estão interessados nas energias renováveis em Portugal. Obraço da Eni para as energias renováveis, a Plenitude, já está presente nos mercados liberalizados de eletricidade e de gás no país, mas agora quer ir mais além com a construção de centrais.

A Plenitude “considera com interesse a oportunidade de entrar” no sector da “energia renovável com base no modelo integrado proposto ao mercado”.

