A economia japonesa assenta em exportações, nomeadamente para o mercado chinês. No entanto, a procura por parte da China está em queda acentuada e no Japão já se perspectiva um “enorme golpe”.

7 Setembro 2023, 10h38

A economia chinesa atravessa uma fase muito conturbada, pautada por recuos ao nível da produtividade e das exportações, com consequências claras nos lucros das grandes empresas. O vizinho Japão estima um impacto acentuado e o tema deverá ser abordado na reunião deste mês do Bank of Japan (BoJ), de acordo com fontes próximas da temática consultadas pela “Reuters”.

Em causa estão as necessidades da economia japonesa, amplamente exportadora e que encontra na China um parceiro comercial de excelência. O problema agora é que a procura que chega da China está a recuar de forma acentuada e, por esse motivo, preocupa os economistas.

“O que está a acontecer na China é preocupante e pode ser um enorme golpe à economia do Japão”, referiu uma das fontes. A situação “pode diminuir a chance do Japão de alcançar o crescimento sustentável dos salários”, de acordo outra fonte.

Em agosto, o governo japonês referiu, no seu relatório económico mensal, que a “preocupação com as perspetivas da China” estava entre os riscos associados ao crescimento da economia chinesa.