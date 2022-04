Ensino superior em Portugal: assédios, silêncios e medos

O que se passa dentro das universidades e politécnicos dentro das universidades e politécnicos deve ficar. Tal como em Las Vegas. Só que não. Não deve ser assim. Além do conhecimento que ali é produzido por pessoas, o lado menos feliz das relações interpessoais no interior das instituições de ensino superior (IES) em Portugal deve sair da invisibilidade que o medo, historicamente, encobre.

Escrever, falar e discutir sobre assédio moral e assédio sexual nestes espaços é mexer com uma camada de silêncios que perpetua comportamentos impróprios, abusivos e, em casos vários, ilegais. Mas vamos a isso.

Já em 2017, Maria do Mar Pereira publicava o estudo “Power, Knowledge, and Feminist Scholarship: an Etnography of Academia”, edição Routledge, que apontou uma série muito significativa de indícios fortes da existência, permanência e recorrência de casos de assédio moral e de assédio sexual entre docentes, entre docentes e estudantes e entre estudantes.

A investigadora, que se infiltrou em salas de aula, reuniões de professores e de estudantes e nos espaços de convívio dentro de vários IES, concluiu haver uma cultura não-formal marcadamente sexista, que menoriza a capacidade das mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, afrodescendentes e imigrantes para dar força à imagem pública das universidades e politécnicos portugueses.

Desde então, foram várias as universidades que implementaram planos para a igualdade, contudo, centrados na paridade e na ascensão de carreira, mantendo o manto de silêncios sobre casos de violência simbólica por via de assédios vários.

Se há um certo consenso – mais ou menos honesto – sobre a importância da igualdade de género nas IES, parece, contudo, ser um caminho sinuoso e gerador de discórdias abordar a origem de desigualdades perenes: a violência, segregação e discriminação de género e todas as suas implicações. Se estes forem os tópicos de uma qualquer conversa entre agentes da academia portuguesa, muito provavelmente terminará em silêncio porque o medo é mais paralisante do que as consequências de abusos de vária ordem.

Ainda assim, será muito provável que as vozes em surdina nos digam que “toda a gente conhece as pessoas e as situações, mas não há provas e não há coragem para os enfrentar”. Não fossem os casos denunciados recentemente na Faculdade de Direito de Lisboa e o manto da invisibilidade induzida sobre o assédio continuaria estanque.

Posto isto, pergunto-me: se os casos começam a ser tornados públicos, porque continuamos a assobiar para o lado fingindo nada saber ou que nada daquilo é connosco? Mais ainda: como é que continuamos a permitir que o assédio e o sexismo dentro das IES se mantenham normalizados como se de uma fatalidade inultrapassável se tratasse?

Na semana em que assumo a presidência da Comissão para a Igualdade da Universidade da Beira Interior, penso sobre o sentido do conceito de igualdade: em movimento e alvo de resistências mais ou menos visíveis. Devemos partir da igualdade de género – percebendo as origens das desigualdades – para a étnica, de país de origem, de acesso e ascensão à carreira e de oportunidades várias? É a questão que nos colocamos neste percurso que agora se inicia.

Da exceção à regra, a minha esperança é que o medo perca preponderância. É que paralisa, eterniza, permite e normaliza comportamentos desiguais, injustos e até criminosos.