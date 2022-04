Entre as dez equipas com as maiores séries de jogos sem perder, existe uma portuguesa. Saiba quem são

O FC Porto perdeu na segunda-feira por 1-0, diante do SC Braga, vendo por terminada uma incrível sequencia de 58 jogos sem derrotas. Este é nada mais, nada menos que o melhor registo, desde o ano 2000, no que respeita às 10 ligas onde se joga o melhor do futebol europeu. Os portistas surgem três vezes no ‘top-10’ das melhores sequências de invencibilidade, de acordo com dados divulgados pelo site especializado ‘Transfermarkt’.

Em 10º lugar, surge o Chelsea. A equipa britânica era treinada pelo português José Mourinho e alcançou 40 jogos sem perder na Liga Inglesa entre 2004 e 2005. Um registo fundamental para os londrinos terem sido campeões logo na primeira temporada do técnico português em Inglaterra. Na nona posição encontramos o Barcelona. O clube catalão fez 43 partidas sem derrotas entre os anos civis de 2017 e 2018. A primeira e única derrota na temporada 17/18 chegou no final do campeonato e a equipa sagrou-se campeã de Espanha. Em oitavo lugar está o Liverpool de 2019 e 2020. O clube somou 44 jogos sem perder, acabando por se tornar campeão inglês na temporada 19/20, ao comando do técnico alemão Jürgen Klopp. Na sétima posição está o Arsenal, o melhor colocado dos três clubes ingleses presentes neste ranking. Entre 2003 e 2004, os londrinos ficaram invencíveis por 49 jogos e foram campeões sem qualquer derrota em 2004. No sexto posto está a Juventus. Entre 2011 e 2012, a equipa italiana conseguiu fazer 49 partidas sem derrotas, sagrando-se campeã italiana de forma invencível em 2012. Na quarta posição está o Bayern de Munique, que entre 2012 e 2014 somou 53 jogos sem perder, o que contribuiu para os bávaros conquistarem o troféu tanto em 2013 como em 2014. No segundo posto surge o Celtic de Glasgow. A equipa escocesa fez 56 partidas sem uma derrota na Liga, entre os anos civis de 2016 e 2017. Uma série potenciada pela invencibilidade do clube na competição durante toda a temporada 16/17. O FC Porto assume a liderança. Entre a temporada passada e a atual, sempre com Sérgio Conceição no comando, a equipa azul-e-branca alcançou completou 58 jogos consecutivos sem perder na Liga. O clube definiu assim um novo recorde no Séc. XXI para os 10 principais campeonatos europeus. Os dragões voltam a surgir no terceiro lugar, com uma série de invencibilidade que durou 55 jogos, entre 2010 e 2012. Nesse período, foram três os treinadores que comandaram a equipa: Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira. Mas não é tudo, porque o clube portista aparece mais uma vez no ranking, desta vez com 53 jogos sem derrotas no Campeonato, entre 2012 e 2013. Uma sequência que vale a quinta posição e inclui toda a temporada 2012/13, em que o clube não sofreu qualquer derrota, na altura com Vítor Pereira ao leme. Uma série que terminou quando era Paulo Fonseca o técnico da equipa.