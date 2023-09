ENTREVISTA: Coletivo Unidigrazz mostra em exposição a distância maior que separa Lisboa das periferias (C/ÁUDIO)

O coletivo Unidigrazz mostra, numa exposição que é inaugurada hoje, em Lisboa, que a distância que separa Algueirão-Mem Martins, na linha de Sintra, do centro de Lisboa é muito mais do que a meia hora da viagem de comboio. Em “Distante”, que estará patente na galeria Underdogs, o coletivo quer pôr as pessoas a refletir […]

15 Setembro 2023, 07h19