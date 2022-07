ERA regista melhor semestre de sempre em Portugal com faturação de 47,3 milhões

A ERA Imobiliária chegou aos 47,3 milhões de euros de faturação no primeiro semestre, registando o melhor de sempre da empresa. Este valor representa um aumento de 24% face ao período homólogo, de 12% em relação mesmo período de 2019 e de 3% quando comparado com o valor atingido em 2018.

A rede vendeu mais de 6.250 imóveis, um crescimento de 13% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O valor médio de venda ficou próximo dos 180 mil euros, o que representa uma subida de 14%, enquanto o valor total das transações ultrapassou os mil milhões de euros.

Foi registado um crescimento de 7% no número de compradores, enquanto o número de vendedores aumentou 4% em comparação com o mesmo período do último ano.

A ERA lançou no mercado 154 novos empreendimentos residenciais no primeiro semestre, ao abrigo do programa de parceria Obra Nova ERA.

O CEO da ERA Portugal, Rui Torgal, acredita que os números da imobiliária vão continuar a progredir.

“Estes valores alcançados reforçam a nossa perspetiva de alcançar o melhor ano de sempre. Temos vindo a registar um aumento gradual da faturação total da ERA, posicionando-nos como marca de referência no setor imobiliário nacional”, reitera.