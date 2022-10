Erdogan e Putin concordam em ligar a Rússia e a Turquia por gasoduto

O presidente Recep Erdogan, que se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin no Cazaquistão, concordou em ligar os dois países por um sistema de gasodutos. A proposta surgiu há dias a partir de Moscovo e, apesar de não ter sido imediatamente respondida favoravelmente por Ancara, acabou por ser aceite, confirmam os jornais tanto da Rússia como da Turquia.

No Cazaquistão, Erdogan e Putin disseram que já instruíram as autoridades de energia relevantes em ambos os países para realizarem estudos técnicos conjuntos sobre a proposta do líder russo.

Em cima da mesa estão a possibilidade de o Nord Stream ser desviado do Mar Báltico para o Mar Negro e a sua ligação com o gasoduto TurkStream, que corre sob o Mar Negro na direção da Turquia – considerada a melhor rota para redirecionar o fornecimento de gás para a União Europeia após a sabotagem do gasoduto Nord Stream.

Erdogan disse que ambos os países começarão imediatamente a trabalhar na proposta de Putin de transformar a Turquia num novo hub de fornecimento. “Juntamente com Putin, instruímos o nosso Ministério de Energia e Recursos Naturais e a instituição homóloga do lado russo a trabalharem juntos”, indicou.

As autoridades de energia russas e turcas trabalharão juntas para encontrarem a melhor localização para o potencial centro de distribuição de gás, acrescentando que a região da Trácia, na fronteira com a Grécia e a Bulgária, parece ser o melhor local. Isto se for o território europeu que estiver em vista.

A Rússia fornecia cerca de 40% do gás que chegava à Europa antes da invasão da Ucrânia, mas cortou os fluxos drasticamente antes mesmo das explosões. Putin disse que o aumento da cooperação em fornecimentos com a Turquia também pode ajudar a regular os preços na Europa.

O chefe de Estado russo disse ainda que a Federação frustrou um ataque planeado contra uma das seções do TurkStream, sem fornecer evidências ou detalhes. Solicitado a comentar o caso, Erdogan disse apenas que a Turquia está a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança do sistema. Transportando gás natural da Rússia para a Turquia, o TurkStream foi formalmente lançado em janeiro de 2020 e permite a Moscovo contornar a Ucrânia como rota de trânsito para a Europa.

Segundo a imprensa turca, o gasoduto tem uma capacidade anual de 31,5 bilhões de metros cúbicos (bcm) e o percurso é assegurado por duas linhas marítimas de 930 km e duas linhas terrestres separadas com 142 e 70 km de extensão. Sérvia e Hungria – para grande mágoa da União Europeia – são abastecidos por este sistema.