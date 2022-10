Erdogan e Putin podem voltar a encontrar-se, desta vez no Cazaquistão

O presidente russo, Vladimir Putin, deve voltar a encontrar-se, pela terceira vez desde o início da guerra na Ucrânia, com o seu homólogo turco, Recep Erdogan, desta vez na capital do Cazaquistão, Astana, no final desta semana, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado por vários jornais.

Putin e Erdogan viajarão esta semana para o Cazaquistão, país onde se realiza uma cimeira de países da Ásia Central com a Rússia e os dois líderes podem marcar uma reunião conjunta, apesar de Peskov ter dito que nenhum dos dois países solicitou em antecipação qualquer encontro.

O porta-voz do Kremlin anunciou outras reuniões de Putin, com o líder dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, em São Petersburgo. Em Astana, o presidente russo realizará vários encontros, paralelamente à cimeira Rússia-Ásia Central.

Mas o facto de a Turquia não ter solicitado qualquer encontro pode significar o fracasso dos encontros de Samarcanda. A cimeira dos países do Acordo de Xangai está a levar Putin a refrear o seu ímpeto de encontros bilaterais.

De qualquer modo, Turquia e Rússia têm vários temas em carteira, com especial enfoque em Nagosno-Karabakh, o enclave que opões o Azerbaijão (apoiado pela Turquia) à Arménia (apoiada pela Rússia) e para onde a União Europeia decidiu mandar um grupo de observação encarregado de conseguir uma paz negociada.

Entretanto, Marko Mihkelson, presidente do Comité de Relações Exteriores do Parlamento da Estónia, disse esta segunda-feira que a Turquia pode desempenhar um papel diplomático fundamental para impedir o uso de armas nucleares pela Rússia. “A Turquia e o presidente Recep Erdogan fizeram importantes movimentos diplomáticos ao trazer as partes em conflito para a mesa das negociações. Também sobre armas nucleares, Erdogan pode ter uma palavra eficaz para dizer a Vladimir) Putin”, disse, em entrevista à agência turca Anadolu.

Delegações russa e ucraniana reuniram para negociações em Istambul em 29 de março. Meses mais tarde, a Turquia assumiu um papel fundamental no chamado acordo dos cereais (que permitiu levantar o embargo russo à exportação de cereais ucranianos), mas também na troca de prisioneiros de guerra.

Turquia, ONU, Rússia e Ucrânia assinaram esse acordo em Istambul em 22 de julho e criaram um Centro de Coordenação Conjunta (JCC) com funcionários dos três países e da ONU. Aliás, também esta segunda-feira, Martin Griffiths, sub-secretário da ONU para as Questões Humanitárias, disse estar confiante que o acordo pode ser estendido e até expandido.

O acordo de quatro meses, firmado em julho, pode expirar no próximo mês de novembro, mas Griffiths deve viajar para Moscovo este mês para discutir a questão com as autoridades russas. “A nossa opinião na ONU é que devemos tentar encontrar uma renovação, e estou razoavelmente confiante de que o conseguiremos”, disse em Genebra. “Mas é preciso ir além de um ciclo de quatro meses: precisamos de uma renovação por um ano”, indicou.

Griffiths acrescentou que a ONU está a trabalhar “profunda e intensamente” para ampliar e expandir o acordo a outro tipo de bens que possam sair da Ucrânia. Talvez com contrapartidas: é que a Rússia reclama que, apesar do acordo, não consegue vender os seus alimentos e fertilizantes devido às sanções aos seus sectores financeiro e logístico.