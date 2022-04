Erling Haaland pode estar a caminho do Manchester City por 75 milhões de euros

É público o interesse do Manchester City em contar com Erling Haaland. O atleta tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024 e uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros, que expira no final do presente mês de abril. O clube inglês está disposto a bater este valor, mas precisa de fechar o acordo até dia 30.

Segundo noticia o “Daily Mail”, o Manchester City está na frente da corrida pela contratação de Haaland e já tem acordo com os representantes do internacional norueguês de 21 anos para o contrato. Falta agora os dois clubes chegarem a um consenso para a transferência do atleta. O clube britânico está pronto para bater o valor da cláusula, fixado nos 75 milhões de euros, mas cuja validade termina no fim do mês, pelo que tem alguma urgência para garantir o negócio.

Ainda de acordo com o diário britânico, Haaland tem à sua espera em Manchester um contrato que lhe poderá valer o salário mais elevado de toda a Liga Inglesa. Caso o negócio se concretize, o avançado vai receber mais de 500 mil libras (600 mil euros) por semana. Um salário que significa um valor que bate os 2 milhões de libras (2,4 milhões de euros) mensais e é superior a 26 milhões de libras (31 milhões de euros) por ano.