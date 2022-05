Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City na próxima época e já é conhecido o salário

Erling Haland vai mesmo assinar pelo Manchester City. A garantia foi deixada por um dos diretores do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, que disse, em declarações prestadas à estação “Sport1”, citadas pelo “The Sun“. Já o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, divulgou detalhes sobre o contrato.

Há muito tempo que se fala numa eventual mudança do norueguês para os ‘citizens’ e esta parece, cada vez mais, uma realidade. Recentemente, a imprensa britânica apontou os 75 milhões de euros como o valor a pagar pelos ingleses.

Fabrizio Romano, garantiu hoje, via Twitter, que o jovem, de apenas 21 anos, vai assinar até 2027 e vai ter direito a um salário idêntico ao de Kevin de Bruyne, estrela do clube, fixado em qualquer coisa como 438 mil euros por semana.

Aos 21 anos, Haaland é um dos melhores avançados do mundo e por isso desperta a cobiça dos grandes clubes europeus, com Manchester United, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain também interessados em contar com o atleta. Ainda assim, tudo indica que é mesmo no Man City que Haaland vai jogar na próxima temporada.

Erling Haland tem 88 jogos pelo Dortmund, com 85 golos e 23 assistências em todas as competições, ao longo de duas épocas e meia no BVB. Na presente temporada, soma 28 golos em 29 jogos. Números impressionantes que deixam os adeptos de qualquer equipa grande a sonhar com a sua contratação.